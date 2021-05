Genshin Impact : les nouveautés apportées par la mise à jour 1.5

Le jeu pour PS4 et PS5 Genshin Impact a récemment été mis à jour. Cette nouvelle version 1.5 apporte plusieurs nouveautés dont la 4K et des temps de chargement raccourcis sur PS5, ainsi que 2 nouveaux personnages, 3 nouveaux ennemis, mais aussi un nouveau mode de jeu.

Si vous n’avez pas encore joué à Genshin Impact sur PS4 ou PS5, c’est le moment de vous y mettre. Le jeu vous propose une aventure narrative dans le monde ouvert de Teyvat où le but est d’explorer librement les diverses contrées peuplées de créatures qui vivent ensemble en harmonie.

Vous incarnez un jeune garçon ou une jeune fille qui sort d’un sommeil profond provoqué par une déité inconnue. Durant votre périple, vous devrez combattre des ennemis venus barrer votre chemin. Les combats sont stratégiques et nerveux et les graphismes soignés. Sur une bande-originale symphonique, votre personnage affronte des challenges de plus en plus difficiles, tous centrés autour de la synergie des 7 éléments suivants : Anémo, Electro, Hydro, Pyro, Cryo, Dendro et Géo.

La 4K et des temps de chargement raccourcis sur PS5

Avec la version 1.5, les développeurs de Genshin Impact ont d’abord pensé aux détenteurs d’une PS5 et proposent pour ces derniers plusieurs nouveautés exclusives, comme :

La 4K 60fps

Temps de chargement raccourcis

Textures améliorées

Possibilités d’importer sa progression depuis la PS4

Découvrez Eula et Yanfei, les deux nouveaux personnages de Genshin Impact 1.5

Avec la mise à jour 1.5, Genshin Impact évolue aussi sur PS4 et vous offre une suite du jeu, mais aussi vous propose plusieurs nouveautés. En premier lieu, vous pouvez profiter de deux nouveaux personnages : Eula et Yanfei.

Yanfei est une conseillère juridique de la ville de Liyue. Elle est spécialisée en droit et contrats et elle aime aider ses proches lorsqu’ils ont des problèmes juridiques. Elle a 4 étoiles et un œil divin Pyro. Lors des combats, elle peut générer des sceaux écarlates et elle utilise un catalyseur.

Eula est un chevalier aux Embruns de Mondstadt, plus précisément la capitaine de l’unité de reconnaissance des chevaliers de Mondstadt. C’est un personnage 5 étoiles avec un œil divin Cryo. Lors des combats, elle manie une épée à deux mains et peut faire appel à sa compétence spéciale “Vortex des mers glacées”.

Trois nouveaux ennemis et un nouveau mode de jeu

Trois nouveaux ennemis ont également été ajoutés au jeu. Rendez-vous au Donjon de la conquête et rencontrez Azhdaha, prisonnier d’un sceau spécial. C’est un adversaire très puissant qui peut utiliser plusieurs types d’énergie élémentaire, mais aussi modifier l’environnement du champ de bataille. Partez à sa rencontre tous les lundis et gagnez de plus en plus de récompenses.

Pour encore plus de sensations fortes, vous pouvez aussi vous rendre dans la région des Monts Dosdragon où l’Hypostase Cryo vous attend. Mais attention, son style de combat unique vous surprendra. Un conseil : pensez à surveiller attentivement votre jauge du Grand Froid.

La version 1.5 de Genshin Impact voit également l’arrivée du Chantre de l’Abîme – Foudre pourpre. Ce nouvel ennemi est issu des rangs de l’Abîme et préfère les attaques à distance. Il manie les éléments Electro et Hydro et peut même réduire votre énergie élémentaire.

Enfin, pensez à vous rendre chez Madame Ping pour encore plus de surprises. Grâce à la version 1.5, vous pouvez désormais avoir votre “Sérénithéière” et créer votre propre royaume. Un monde rien qu’à vous et aménagé à votre image.

Alors qu’attendez-vous pour profiter de toutes ces nouveautés ?

