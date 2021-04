Genshin Impact sur PS5 : 8 minutes de gameplay dévoilé

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la sortie de Genshin Impact sur PS5. L’action RPG en monde ouvert sera disponible la console next-gen de Sony le 28 avril. Le développeur miHoYo en a donc profité pour faire découvrir aux joueurs ce à quoi ils doivent s’attendre. Il a partagé une vidéo de gameplay de 8 minutes sur YouTube. Cette vidéo a directement été enregistrée depuis la PS5. Le résultat est impressionnant !

Genshin Impact – Crédit : miHoYo

Le gacha game qui est toujours aussi populaire depuis sa sortie l’année dernière et qui fait d’ailleurs partie de notre sélection des meilleurs jeux de rôle sur Android et iOS bénéficiera de nombreuses améliorations sur la PlayStation 5 par rapport à la PlayStation 4. Bien entendu, les différences ne sont pas toutes évidentes à remarquer sur la vidéo, mais on peut déjà voir que Genshin Impact sur PS5 propose de meilleures textures et une distance d’affichage plus élevée.

La version PS5 de Genshin Impact semble très promettante

Sony a annoncé l’arrivée de la version PS5 de Genshin Impact sur son blog. Il a déclaré que sa console next-gen « fournit une plateforme idéale pour découvrir Genshin Impact, rendant le monde de Teyvat encore plus détaillé, plus vivant et plus immersif. C’est pourquoi nous voulions proposer la version PS5 aux joueurs dès que possible ». Les joueurs chanceux d’avoir une PS5 attendaient effectivement cette sortie avec impatience.

Parmi les améliorations qu’on ne peut pas vraiment voir dans la vidéo, mais qui se ressentiront facilement avec la manette en main sont des temps de chargement plus rapides, la résolution native 4K et la prise en charge du HDR. D’ailleurs, la version PS5 de Genshin Impact sortira au même moment que la mise à jour 1.5 du jeu. Celle-ci va notamment apporter un système de logements ainsi que deux nouveaux personnages qui s’appellent Eula et Yanfei.

De plus, la version PS5 de Genshin Impact va également profiter des fonctionnalités de la manette DualSense. Pour le moment, les joueurs auront seulement le retour haptique sur leur manette, mais le développeur miHoYo a promis de préparer d’autres nouveautés. Le directeur technique Zhenzhong Yi a effectivement précisé que le support de la DualSense est repensé « à partir de zéro » afin de tirer parti de toutes les fonctionnalités de la manette. Enfin, nous ne savons pas encore si miHoYo profitera de la mise à jour 1.5 pour implémenter de nouvelles mesures de sécurité afin de lutter contre le piratage des comptes.

Source : ComicBook