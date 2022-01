George Clooney estime que les cinémas ne veulent pas de ses films

George Clooney parle de sa carrière – Crédit : Netflix

George Clooney ne rougit pas d’une longue carrière en tant que comédien. C’est simple : l’acteur enchaînait les blockbusters à une époque. Mais comme beaucoup d’anciennes célébrités, l’homme se tourne désormais vers la réalisation et se met en scène. En tant que réalisateur, on lui doit Les Marches du pouvoir, Monuments Men ou encore Minuit dans l’univers sur Netflix. Sans oublier que depuis plusieurs années, ce dernier privilégie les petites productions. Et l’ancien interprète de Batman dans Batman et Robin prend aujourd’hui la parole pour parler de sa carrière. Selon lui, les salles de cinéma ne veulent plus de ses films.

« Les cinémas ne se sont pas empressés d’accepter mes films depuis un moment »

Depuis plusieurs années, les salles de cinéma semblent privilégier le grand spectacle. Beaucoup de professionnels estiment que ces lieux de convivialité pourraient continuer à mettre en avant les énormes productions dans le futur. On pense évidemment à des films Marvel ou encore du grand spectacle comme Dune de Denis Villeneuve. Une conclusion également tirée par George Clooney. L’homme dénonce ce futur un peu sombre des salles de cinéma et pense que ses films ne seront plus diffusés là-bas. L’acteur parle également de l’avènement du streaming.

Il faut toujours se battre. Je fais un film avec Brad Pitt pour Apple et c’est un gros budget. Le secret, c’est qu’il faut bosser pour assurer une sortie dans les salles. Il n’y a rien de plus excitant que de regarder une comédie dans une salle pleine. Ou un film d’horreur. Je trouve qu’une partie du métier consiste à s’assurer de protéger l’intégrité de la sortie des long-métrages au cinéma. Mais honnêtement, les cinémas ne se sont pas empressés d’accepter mes films depuis un moment. Ils me disent : « Ouais, ce n’est plus trop notre truc à présent ». Donc le streaming ouvre la porte pour conserver ces histoires. – George Clooney

Beaucoup parlent d’une disparition progressive des petits films pour atterrir sur les plateformes de streaming. Une mauvaise nouvelle pour beaucoup.

Source : ScreenRant