George Lucas croyait vraiment à l’apocalypse de 2012, affirme Seth Rogen

L’acteur Seth Rogen a raconté dans un récent podcast une histoire insolite concernant George Lucas. Selon le comédien, le papa de Star Wars croyait que la prophétie maya annonçant la fin du monde pour le 21 décembre 2012 était bien réelle.

George Lucas croyait-il à la fin du monde en 2012 ? – Crédit : Wikipédia

Le calendrier maya s’arrêtant à cette date précise, une partie de la planète a en effet longtemps pensé que le monde s’arrêterait en 2012. Roland Emmerich en a même fait un film catastrophe. De son côté, Seth Rogen en a fait une comédie hilarante, This is the end, sortie en 2013. À l’époque, ce sujet de conversation était très tendance, et aurait fait irruption lors d’une rencontre entre Seth Rogen, Steven Spielberg et George Lucas.

Georges Lucas aurait refusé d’aider Seth Rogen à échapper à la fin du monde

Rogen affirme que le créateur de Star Wars aurait lui-même abordé cette théorie apocalyptique. Et qu’il avait l’air très sérieux. « Il ne semblait pas plaisanter », raconte l’acteur. Un autre détail de leur conversation semble toutefois un peu plus léger. Rogen aurait demandé ensuite à Lucas s’il lui offrirait une place à bord de son vaisseau spatial pour échapper à l’apocalypse. Et le créateur de Star Wars aurait refusé. Selon l’acteur, cette réponse est un signe que Lucas croyait vraiment à cette fin du monde. « Si vous plaisantiez, vous diriez simplement oui. Mais non, il a dit non. », explique-t-il.

Alors George Lucas a-t-il vraiment cru que le monde s’arrêterait de tourner le 21 décembre 2012 ? Et si oui, avait-il déjà un plan pour y échapper en s’envolant dans une galaxie lointaine, très lointaine ? Il se pourrait que cette anecdote ne soit qu’une blague, ou en tout cas un fait un peu dramatisé par l’incorrigible Seth Rogen. L’acteur affirme néanmoins être toujours dans le doute quant à la position de George Lucas sur le sujet. « À ce jour, je suis toujours confus et tourmenté par cette histoire », déclare-t-il. Le papa de Star Wars n’a pas encore réagi à cette curieuse confidence.

Source : SCREEN RANT