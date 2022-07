Gmail fait peau neuve, Laposte.net toujours bloqué, nouveau film de Christopher Nolan : c’est le récap

Aujourd’hui dans le récapitulatif des actualités quotidiennes d’hier. Gmail, le client de messagerie, a fait peau neuve. Laposte.net est toujours bloqué, les utilisateurs s’arrachent les cheveux. Oppenheimer, le nouveau Nolan, dévoile sa bande-annonce.

Gmail vient de faire peau neuve !

Google vient de déployer une toute nouvelle interface pour Gmail, son client de messagerie. L’ensemble est plus aérien, mais les changements sont globalement subtils… On vous donne la marche à suivre si vous souhaitez revenir en arrière ici.

À lire : Gmail fait peau neuve : la nouvelle interface est disponible

Laposte.net toujours bloqué

Les bugs avec Laposte.net sont encore et toujours là, après des mois de problèmes et de bugs. À ce stade, les utilisateurs comment sincèrement à s’arracher les cheveux. On vous en parle plus en détail ici, avec nos conseils.

À lire : Laposte.net : toujours bloqués, des utilisateurs s’arrachent les cheveux

Oppenheimer, le nouveau Christopher Nolan

Le nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer, dévoile une première bande-annonce saisissante. L’occasion de découvrir Cillian Murphy dans la peau de Robert Oppenheimer. Le trailer est à découvrir ci-dessous.

À lire : Oppenheimer : le prochain Nolan (The Dark Knight) dévoile un trailer saisissant