Gmail : un nouveau logo pour la messagerie de Google, suggérant des changements à venir

Google a envoyé cette image à 9to5Google, qui donne un aperçu du nouveau logo de Gmail, qui semble encore être en construction.

Crédit : nouveau logo Gmail – 9to5Google

Google prévoit de changer l’apparence de sa plateforme de messagerie Gmail très prochainement. L’entreprise californienne travaille sur un nouveau logo pour Gmail, qui pourrait comporter les couleurs bleu, vert, rouge et jaune, pour être plus cohérent avec les autres logos des services de Google. En effet, pour l’instant, le logo de Gmail est une simple enveloppe blanche et rouge.

Récemment, Google s’était attaqué à Zoom et Slack en regroupant les appels vidéo et le chat dans Gmail pour les utilisateurs professionnels. La refonte du logo pourrait entrainer une refonte de l’interface de l’application, pour mieux inclure toutes ces nouvelles fonctionnalités. Au début de l’année, Google avait également amélioré l’utilisation de Gmail sur iPhone et iPad.

Google améliore régulièrement son service de messagerie. En 2019, l’entreprise californienne avait amélioré l’ergonomie de Gmail sur le web, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Il se pourrait bien que le nouveau logo annonce l’arrivée de changements majeurs au sein de l’application.

Vers une nouvelle application Gmail ?

En début d’année, Google a transformé Gmail en une application de productivité en combinant Google Chat, Rooms et Meet. Cette mise à jour a déjà été déployée pour les comptes G-Suite. Cependant, seuls les comptes personnels ont un onglet « Meet » dédié pour le moment. Cette fonctionnalité particulière est en cours de déploiement pour les utilisateurs de G-Suite également.

Il ne serait pas impossible de voir Google déployer toutes ces nouvelles fonctionnalités à tous ses utilisateurs pour fêter l’arrivée du nouveau logo de Gmail. Autant de nouvelles fonctions pourraient entrainer un changement majeur au niveau du design de l’application et de sa version web.

Source : 9to5Google