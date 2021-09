God of War Ragnarok : la présentation serait imminente pour le jeu PS5/PS4

God of War : Ragnarok est attendu depuis longtemps. Le successeur du célèbre God of War qui est l’un des meilleurs jeux de la PS4 n’est finalement pas sorti en 2021 comme Sony l’avait annoncé lors du PlayStation Showcase en septembre 2020. Quelques mois plus tard, une présentation de Sony semblait confirmer que God of War : Ragnarok serait une exclusivité de la PlayStation 5.

God of War : Ragnarok – Crédit : Sony

Il y a trois mois, Hermen Hulst qui est le directeur des studios PlayStation a officiellement confirmé que le prochain God of War est reporté à 2022, mais qu’il sortira aussi sur PS4. Depuis, c’est le silence radio du côté de Sony. Nous n’avons encore eu aucune image du jeu avec Kratos.

La présentation tant attendue de God of War : Ragnarok serait prévue pour le 9 septembre

Un leaker avait affirmé que God of War : Ragnarok serait annoncé pendant le State of Play du 8 juillet, mais ce ne fut pas le cas. Désormais, un autre insider assure que God of War : Ragnarok sera présenté cette semaine, le 9 septembre, à l’occasion du PlayStation Showcase. Même si les dernières sources ont eu tort au sujet du prochain God of War, cette nouvelle fuite de l’insider réputé Nick Baker fait déjà monter la hype auprès des joueurs.

Nick Baker a partagé une capture d’écran de sa conversation avec une personne anonyme sur Discord. Il lui a demandé si « God of War sera-t-il présent ? ». Son interlocuteur a simplement répondu « oui ». Nick Baker faisait référence au PlayStation Showcase du 9 septembre. Tout porte donc à croire que God of War : Ragnarok fera partie de la conférence de Sony.

Bien entendu, cette information est à prendre avec des pincettes. Sony n’a officiellement rien confirmé. Quoi qu’il en soit, il semble logique que God of War : Ragnarok soit présenté un an après sa première annonce. Il ne faut effectivement pas oublier qu’il a été retardé. De plus, nous savons déjà qu’il sortira en 2022, donc une annonce quelques mois avant n’est pas improbable. Pour rappel, God of War est sorti en avril 2018 sur la PS4. Sony a peut-être prévu une fenêtre de sortie similaire pour le prochain opus de la série.

