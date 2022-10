God of War Ragnarök : Sony diffuse une docu-série sur le jeu

Sur YouTube, Santa Monica Studios et Sony ont mis en ligne le premier épisode d’une docu-série sur God of War: Ragnarök, le prochain AAA à venir sur PS4 et PS5, le 9 novembre 2022. Elle vise à dévoiler les coulisses de son développement et apporter plus de détails sur l’histoire.

God of War: Ragnarök © SIE Santa Monica Studio

La longue attente pour God of War: Ragnarök est presque terminée. Pour marquer l’occasion, les développeurs de Santa Monica Studios ont annoncé la sortie d’une docu-série hebdomadaire un peu particulière. Celle-ci a pour but d’aller un peu plus loin dans le lore du jeu et d’apporter plus de profondeur à l’histoire.

Une série sur les coulisses du développement de God of War: Ragnarök

La série, qui disposera de neuf épisodes au total, profitera d’un épisode par semaine. Le premier épisode sert de récapitulatif sur l’histoire. Un bon moyen pour celles et ceux qui ont laissé le premier jeu sur leur étagère au cours de ces quatre dernières années.

« Rejoignez-nous dans notre voyage dans les coulisses de God of War Ragnarök » a indiqué Santa Monica Studios, qui souhaite, avec cette série, emmener les joueurs à travers les Neuf Royaumes et mieux expliquer les éléments qui auront donné vie au titre.

La sortie du nouveau jeu de Santa Monica Studios se rapproche à grands pas : pour rappel, God of War: Ragnarök sortira le 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5. En plus d’avoir confirmé la date de sortie, Sony avait officiellement dévoilé le contenu des deux éditions spéciales, la Collector et la Jötnar.

D’après Insider Gaming, God of War Ragnarök devrait s’étaler sur près de 40 heures au total. Soit le temps nécessaire pour finir le titre à 100 %, quêtes secondaires incluses. Quant au docu-série sur le jeu, vous pouvez le retrouver ci-dessous, ainsi que sur la chaîne YouTube officielle de Sony. Nous l’avons regardé et bien que le premier épisode soit intéressant, attention aux spoilers.