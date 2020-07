God of War se décline en BD pour (grands) enfants

L’univers de God of War n’est peut-être pas le plus adéquat à retranscrire dans une BD pour enfants, et pourtant vous allez pouvoir réviser votre alphabet avec God of War : B is for Boy : An Illustrated Storybook qui est presque sans danger pour les enfants.

Voici une adaptation de God of War pour le moins originale et amusante. Le jeu d’action de l’année 2018 se décline maintenant dans une BD, et pas n’importe laquelle. Dans God of War : B is For Boy, vous suivrez les aventures simplifiées et moins violentes d’Atreus et de son papa Kratos tout en apprenant l’alphabet ! Bon, vous n’aurez bien entendu pas tous les détails de l’histoire. Ce n’est pas aussi simple de retranscrire plus d’une vingtaine d’heures de contenu vidéoludique en 26 expressions.

Apprendre l’alphabet avec les aventures de Kratos et son fils Atreus

God of War : B is For Boy sera publié par l’éditeur Insight Editions. Il n’en est pas à son coup d’essai en ce qui concerne les adaptations de jeux vidéo. C’est à lui qu’on doit par exemple les livres de cuisine officiels de Fallout et d’Overwatch qui seront disponibles le 1er septembre prochain. Cette BD est le fruit du travail entre l’illustratrice Romina Tempest et l’auteure pour jeunes adultes Andrea Robinson. Elles l’ont réalisé avec la collaboration du studio Santa Monica de Sony.

Nos confrères de Polygon ont interviewé Romina Tempest par mail. Elle a déclaré que « mon objectif principal était d’essayer de recréer la même relation père-fils entre Kratos et Atreus à travers leurs expressions et leur langage corporel. Kratos a une personnalité très différente dans le jeu, nous devions donc éviter les expressions faciales belligérantes ». En effet, God of War était le premier de la franchise à introduire une telle relation dont l’innocence d’Atreus contrastait avec la violence du jeu et les moments plus sombres. Insight Editions a publié un teaser de la BD sur Twitter.

Come along as Kratos teaches his son Atreus the ABC’s of the nine realms with God of War: B is For Boy. This new humorous take on @PlayStation’s God of War is written by @ASMRobinson and features original artwork by @RominaTempest. Preorder your copy: https://t.co/LhmD2wsvzs pic.twitter.com/7Hy3GsP2cD — Insight Editions (@insighteditions) July 6, 2020

Serait-ce donc le livre idéal pour les fans de l’exclusivité PS4 qui ont du mal à mettre leurs enfants au lit le soir ? Selon Romina Tempest, la BD est en grande partie adaptée pour les enfants, mais « vous devrez peut-être couvrir les yeux de votre enfant à un ou deux passages pour garantir une expérience complètement adaptée aux enfants ». God of War : B is For Boy est déjà disponible en précommande pour 17 dollars avec une date de sortie prévue pour le 1er septembre prochain.

