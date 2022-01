Godzilla vs Kong devient le film le plus piraté de l’année 2021

Godzilla vs Kong a connu des records de téléchargements illégaux en 2021, juste devant Justice League et Black Widow.

Ce fut sans conteste possible l’un des plus gros succès de l’année 2021. Godzilla vs Kong a connu un immense succès public, malgré les ravages de la pandémie mondiale. Mais qui dit succès dit souvent téléchargement illégaux à la pelle. Il n’est donc pas étonnant que le blockbuster vienne tout juste de recevoir la palme du film le plus piraté en 2021. Les deux mastodontes coiffent ainsi au poteau Justice League ou encore Black Widow. Si le phénomène est loin d’être étonnant, il ne fait pas forcement du bien à l’industrie cinématographique, qui se remet encore péniblement de la Covid-19.

Kong domine le classement ! – Crédit : Legendary

Mais cela n’empêche pas pour autant cet opus spectaculaire de continuer à affirmer sa suprématie. En effet, une série sur Godzila serait en cours de développement chez Apple TV. Car qui dit record de streaming illégaux dit intérêt manifeste du public pour la franchise !

Godzilla vs Kong en tête des téléchargements illégaux

La Warner peut se frotter les mains : son année 2021 aura été fructueuse ! Si beaucoup ont critiqué sa stratégie de doubles sorties en salles et sur HBO Max, la recette s’est avérée payante. En effet, le public a pu déguster bon nombre d’exclusivités maison depuis son canapé, avec une facilité d’accès déconcertante. Mais cela a également permis de mettre en ligne illégalement et bien plus facilement les films en question.

Bizarrement, le classement ne prend pas en compte d’autres succès comme le dernier James Bond ou encore No Way Home. Concernant ce dernier, c’est aussi sûrement car il est sorti en fin d’année. Le nombre de téléchargements illégaux est donc forcément plus « faible ». D’autres films semblent même avoir été boudés par les pirates, à l’instar des Éternels, production controversée de l’écurie Marvel.

Si le cinéma se porte un peu mieux, le piratage continue d’augmenter de façon spectaculaire. Pour certains, il s’agit d’une dérive annoncée depuis longtemps face à la prédominance mondiale du streaming à tout prix !

Source : Screenrant