Godzilla vs Kong : le scénariste dévoile son idée géniale pour le prochain opus

Pour le prochain opus de Godzilla vs Kong, Max Borenstein vient de trouver une idée de génie : se passer de toute présence humaine à l’écran !

Les fans du MonsterVerse sont à la fête. En effet, Max Borestein, scénariste et auteur de la franchise Godzilla vs Kong, semble déjà plancher sur le prochain opus. Après un retour en apothéose il y a quelques mois, le prochain volet pourrait d’ores et déjà réserver une surprise de taille. En effet, les prochaines aventures des titans se passeraient tout bonnement de toute présence humaine à l’écran. D’ailleurs, de nombreux adeptes avouent volontiers regarder ce genre de films pour ses monstres, mais clairement pas pour les protagonistes humains.

Godzilla vs Kong : adieu les humains à l’écran ? – Crédit : Legendary

Dans une récente interview, Borenstein a donc défendu son idée, rendant ses conclusions plus ou moins convaincantes. Si les studios venaient à valider son travail, le prochain volet de la saga prendrait ainsi un tournant radical.

Godzilla vs Kong : plus de présence humaine à l’écran

« Je pense que ça serait carmèrent cool. Etant donné le succès du précédent opus, j’espère que Legendary lancera rapidement les choses. C’est tellement possible. Mais cela serait surtout ambitieux. Dans la même veine que Mad Max : Fury Road. Nous pouvons concrétiser les choses avec un minimum de personnages humains pour vraiment personnifier davantage les créatures » témoigne ainsi Borenstein.

Pourtant, cette idée commence à faire débat. Depuis la renaissance de la franchise Kong à l’écran en 1993, les humains jouent un rôle majeur dans les différents arc narratifs. Le style kaiju utilise d’ailleurs la présence humaine comme une relance narrative dans chacun de ses projets. Difficile donc d’imaginer que le prochain choc des titans puisse totalement couper les ponts avec cette tradition, pour le moins séculaire.

Il s’agit en réalité pour le scénariste de resserrer son intrigue. Derrière ce concept assez novateur se cache surtout l’envie de ne pas livrer une énième histoire, utilisant les mêmes codes et recettes. Il y a d’ailleurs des scènes « humaines » difficiles à oublier. On pense notamment à la petite fille, éblouie par Kong. Il y a la réaction si importante des témoins de la destruction de Godzilla. Comment se priver de cela sans dénaturer le genre ou priver le film d’un ancrage dans le réel ? Nous verrons bien dans quelques mois ce que les studios en penseront. Si cette idée se concrétise, les autres titans de la Terre Creuse pourraient alors jouer un rôle majeur à l’écran.

Source : Cinemablend