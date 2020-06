Godzilla vs Kong : Le synopsis annonce une rencontre explosive

Godzilla partira à la rencontre de Kong – Crédit : Warner Bros/Legendary Pictures/Tōhō

Après Batman vs Superman, qui se retrouveront pour le Snyder Cut de Justice League, deux autres monstres sacrés vont s’affronter. Godzilla vs Kong est toujours en production et promet un affrontement énorme entre les créatures. Le MonsterVerse de la Warner n’a pas dit son dernier.

Un monde en péril où coexistent humains et monstres

Godzilla vs Kong promet cette rencontre que bien des fans souhaitent voir sur grand écran. C’est un premier synopsis nous dévoilant les grandes lignes de l’intrigue qui évoque cet affrontement. Et si les raisons de ce clash dantesque ne sont pas clairement évoquées, le combat entre Godzilla et King Kong devrait être à la hauteur des attentes.

Dans un monde nouveau où hommes et monstres coexistent à présent, Monarch a pour mission d’ouvrir la voie vers un futur de paix aux côtés des Titans, tout en gardant l’humanité sous contrôle. Malgré cela, des groupes rivaux souhaitent manipuler les Titans pour faire la guerre et commencent à se faire entendre, sous couvert d’une conspiration néfaste, menaçant de détruire toute vie sur la planète. Pendant ce temps, sur Skull Island, d’étranges activités sismiques retiennent l’attention de Godzilla et Kong.

Le synopsis laisse entendre que Godzilla croisera la route de King Kong sur son île aperçue dans Kong : Skull Island. Et on imagine que le gorille géant n’appréciera pas vraiment que le Kaiju foule ses terres sacrées.

Un univers connecté tout frais

Kong compte défendre son île contre le Kaiju – Crédit : Warner Bros/Legendary Pictures/Tōhō

Les univers connectés cinématographiques connaissent une énorme popularité chez les spectateurs, les studios n’hésitant plus à miser sur ces films liés. La Warner a déjà entamé celui de DC Comics depuis plusieurs années avec un nouveau virage amorcé par Joker et prochainement The Batman, qui a révélé de nouvelles photos de sa Batmobile. Le studio continue sur la voie avec le MonsterVerse qu’il distribue, produit par Legendary Pictures en partenariat avec Tōhō. Trois films composent pour le moment cet univers (qui prend son temps) : Godzilla (2014), Kong : Skull Island (2017) et Godzilla 2 : Roi des monstres (2019).

Godzilla vs Kong sortira quant à lui le 18 novembre 2020.

Source : Lrmonline