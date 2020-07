Google arrête la production des Pixel 3A et 3A XL

Alors qu’ils étaient auparavant marqués comme étant en « rupture de stock » sur la boutique Google américaine, les deux téléphones milieu de gamme sont aujourd’hui marqués comme étant « Indisponibles ».

Crédit : Daniel Romoro / Unsplash

Selon le porte-parole de Google, le géant de la technologie a vendu les derniers appareils de stock, et les détaillants partenaires ne les vendront plus que jusqu’à épuisement des stocks. Le groupe américain ne fabriquera plus sa gamme de pixels à prix abordable.

« La boutique Google a vendu tout son stock et a terminé la vente du pixel 3a. Pour les personnes qui souhaitent toujours acheter le Pixel 3a, le produit est disponible auprès de certains partenaires jusqu’à épuisement des stocks. » Google

Un milieu de gamme intéressant

Les Pixel 3a et 3a XL ont été lancés en 2019 en tant que produits dérivés abordables des flagships, les Pixel 3 et 3 XL. Ceux-ci ont été encore mieux accueillis que leurs homologues plus chers, qui ont souffert d’un début difficile, les utilisateurs se plaignant de performances médiocres, d’une autonomie inquiétante et de problèmes de stabilité de l’appareil photo.

Les 3a et 3a XL offrent les meilleures fonctionnalités de Pixel pour un budget limité. Ils sont équipés de l’appareil photo très apprécié au rendu naturel des Pixel 3 et d’une excellente autonomie. Si Google n’a pas encore lancé officiellement le Pixel 4a, l’arrêt de la production du 3a n’est pas une surprise. En effet, Google avait abandonné les Pixel 3 et 3 XL en mars.

Le successeur du pixel 3a, le pixel 4a, est toujours introuvable. Les rumeurs concernant une sortie imminente vont de ce mois-ci à octobre. Mais il est clair que l’abandon du 3a n’arrive pas à un moment opportun. Google n’a aucun produit en vente pour le remplacer. Les réductions sur les Pixel 4 et 4 XL haut de gamme sont rares depuis que la pandémie mondiale actuelle.

Source : androidpolice