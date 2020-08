Google arrête la production des Pixel 4 et 4 XL, le Pixel 5 se profile à l’horizon

Google a officiellement arrêté de produire les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Les téléphones, commercialisés en octobre 2019, sont dès aujourd’hui indisponibles sur le Google Store. Le seul moyen de vous en procurer sera de passer par un revendeur tiers.

Un retrait aussi rapide de son unique flagship, seulement 9 mois après sa commercialisation, n’est pas normal. Les Pixel 2 et Pixel 3 avaient quant à eux été vendus pendant 18 mois, soit le double des Pixel 4.

Crédit : Google

Google a précisé à 9to5Google que tout ceci n’était pas une erreur. Les téléphones resteront en vente chez les revendeurs partenaires jusqu’à épuisement des stocks. Ceux-ci recevront des mises à jour de sécurité tous les mois, en plus de recevoir les dernières mises à jour d’Android jusqu’en 2022.

Google avait déjà mis fin à la production de ses Pixel 3a et 3A XL le mois dernier. Les précommandes du Pixel 4a seront ouvertes le 10 septembre, pour une sortie le 1er octobre. Cela signifie que pour l’instant, Google ne vend plus aucun téléphone Pixel sur le Google Store.

Les Pixel 4a 5G et les Pixel 5 arrivent sous peu

Sur un article de blog officiel en France, Google semble avoir (par erreur ?) révélé la date de commercialisation des Pixel 4a 5G et des Pixel 5. Sur l’article, retiré depuis, nous pouvions lire « Les Pixel 4a (5G) et Pixel 5 seront disponibles en précommande à partir du 8 octobre 2020.« . Il faudra alors au moins attendre jusqu’à cette date pour mettre la main sur le nouveau flagship de la firme californienne.

Le Pixel 5 devrait être équipé d’un processeur milieu de gamme et non du dernier Snapdragon 865+ de Qualcomm. Selon un sondage de Google, le prix du Pixel 5 devrait être de 699 dollars, contre 349 dollars pour le Pixel 4a. Il se pourrait que le téléphone embarque 3 capteurs photo à l’arrière, contre deux pour le Pixel 4 et un seul pour le Pixel 4a.

Source : 9to5Google