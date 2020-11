Google Chrome : la version 87 améliore l’autonomie de votre ordinateur en plus d’être plus rapide

La dernière mise à jour de Chrome pour 2020 commence à être déployée et Google vante une poignée d’améliorations des performances. Chrome 87 propose une limitation des onglets et une meilleure gestion des ressources, ainsi qu’un certain nombre d’ajouts pour les utilisateurs.

Selon Google, la version 87 de son navigateur « représente le plus grand gain de performances de Chrome depuis des années ». De plus, grâce aux améliorations de l’efficacité énergétique apportées au navigateur web Chrome, les utilisateurs de PC portables devraient être les premiers ravis par la nouvelle.

Google Chrome – Crédit : Galaxie Media / Auriane Polge

Alors que l’on pensait que les améliorations de l’autonomie allaient arriver avec Chrome 86, Google a finalement reporté cette fonctionnalité à Chrome 87, qui est déjà en cours de déploiement. Il s’agit de la dernière mise à jour de Chrome pour l’année 2020. Récemment, Google Chrome a amélioré la gestion des onglets et ajoute d’autres fonctionnalités pour faciliter le télétravail, et peut désormais vous avertir si les formulaires des sites web ne sont pas sécurisés.

Chrome 87 améliore significativement l’autonomie et les performances

Selon Google, Chrome donnera la priorité à vos onglets actifs, ce qui permettra de réduire jusqu’à cinq fois l’utilisation du processeur de votre ordinateur. L’entreprise a constaté lors de tests que certaines améliorations de leur navigateur web peuvent améliorer la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable jusqu’à une heure et quart.

L’entreprise a découvert que les onglets en arrière-plan pouvaient consommer une quantité importante d’énergie à cause des minuteries JavaScript, qui peuvent constamment exécuter du code informatique. Plus précisément, Chrome n’activera les minuteries JavaScript de ces onglets d’arrière-plan qu’une fois toutes les 60 secondes. Cela permettra de ne pas sacrifier les fonctionnalités en arrière-plan importantes pour les utilisateurs, comme la lecture de musique ou les notifications.

De plus, Chrome nécessitera également moins d’énergie et de mémoire que par le passé. Google affirme que le navigateur démarrera jusqu’à 25 % plus vite, tandis que les pages se chargeront jusqu’à 7 % plus vite. Enfin, pour ceux qui finissent par ouvrir des dizaines d’onglets sur Chrome, la nouvelle version ajoute une fonction de recherche par onglet. Selon Google, vous pourrez désormais voir la liste de vos onglets ouverts, quelle que soit la fenêtre dans laquelle ils se trouvent, puis taper rapidement une recherche pour trouver celui dont vous avez besoin.

Source : Google