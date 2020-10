Google Chrome : l’application Android et iOS vous alertera si vos mots de passe sont piratés

Google améliore la sécurité et l’utilité de Chrome mobile – pour iOS et Android. À partir d’aujourd’hui, les versions mobiles du navigateur vous alerteront si l’un des mots de passe que vous lui avez demandé de retenir a été compromis.

De plus, vous serez dirigé directement vers le bon formulaire de « changement de mot de passe », quel que soit le service pour lequel vous l’avez utilisé.

Sécurité de Chrome – Crédit : Google

Chaque nouvelle version de Chrome se concentre généralement sur un thème principal. Par exemple, Chrome 84 se concentre sur les révisions de l’interface utilisateur, tandis que Chrome 85 se concentre sur la vitesse et les améliorations de l’API. La nouvelle version 86 de Chrome est, elle, accompagnée de nombreuses mises à jour liées aux mots de passe et à la sécurité.

En effet, Google Chrome avait par exemple annoncé que cette version vous avertira bientôt si les formulaires des sites web ne sont pas sécurisés. Mais ce n’est pas tout, Chrome devrait également bientôt cacher une partie de l’URL des sites web pour aider les utilisateurs à savoir sur quels sites ils se trouvent. L’objectif est de comprendre comment l’affichage (ou le masquage) des URL aide les utilisateurs à éviter les attaques de personnes malveillantes. Récemment, Google Chrome avait aussi amélioré la gestion des onglets et ajouté d’autres fonctionnalités pour faciliter le télétravail.

Google Chrome vous alertera si vos mots de passe sont piratés

Avec sa mise à jour, Google met non seulement en place une fonctionnalité qui reconnaît quand un mot de passe a été compromis, mais celle-ci amène également directement les utilisateurs vers le formulaire « Changer de mot de passe » approprié.

Chrome sur Android bénéficiera de l’option « Safe Browsing ». Cette option permet de partager des données avec Google en temps réel et de vérifier de manière proactive l’absence de logiciels malveillants et de tentatives de phishing dans les pages web et les téléchargements.

Les utilisateurs iOS ne sont pas oubliés. En effet, ils pourront remplir automatiquement des formulaires avec leurs mots de passe en utilisant Face ID, une empreinte digitale ou le code de déverrouillage de leur téléphone.

Source : Google