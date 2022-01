Google développe un Chromecast 1080p abordable, avec télécommande et Google TV

Selon plusieurs sources concordantes, Google travaillerait actuellement sur un nouveau Chromecast « HD », qui intégrerait Google TV et qui serait livré avec une télécommande. Bien que plus abordable, celui-ci ne prendrait pas en charge le streaming 4K, mais la 1080p.

Chromecast © Unsplash

Plusieurs sources s’accordent à dire que Google travaille sur la sortie d’un nouveau Chromecast, plus abordable. Plutôt que de prendre en charge la 4K, celui-ci atteindra une résolution maximale de 1080p. Il sera toutefois livré avec une télécommande et prendra en charge Google TV.

Un nouveau Chromecast au nom de code « Boréal »

Connu en interne sous le nom de code « Boréal », ce nouveau dongle pourrait être commercialisé sous le nom de « Chromecast HD avec Google TV ». Abordable, il profiterait d’un processeur Amlogic S805X2 et d’un GPU Mali-G31. Cela lui permettrait de prendre en charge le décodage du codec vidéo AV1, une première pour un Chromecast. Le dongle aura au maximum 2 Go de RAM et prendra en charge le streaming 1080p avec une fréquence d’images maximale de 60 images par seconde.

Pour rappel, le Chromecast avec Google TV actuel arbore un chipset plus puissant, capable de diffuser en 4K, mais il ne prend actuellement pas en charge le codes AV1. L’appareil se vend 69,99 € sur le store de Google et c’est pourquoi ce nouveau Chromecast HD pourrait bien coûter 39,99 €, voire moins.

Ce nouveau Chromecast pourrait aider Google à concurrencer plus efficacement Amazon et Roku, déjà bien implantés sur le marché avec leurs dongles abordables en 1080p. Cela permettra également peut-être à la firme de Mountain View de lui donner une longueur d’avance sur des marchés en développement comme l’Inde, où Android TV est déjà populaire auprès des fabricants de téléviseurs.

À ce jour, nous ne savons pas quand Google prévoit de sortir ce nouveau Chromcast HD, ou s’il sortira un jour. La firme américaine pourrait bien le présenter en octobre cette année lors de sa conférence dédiée aux nouveaux appareils…

Source : The Next Web