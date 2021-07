Google dévoile accidentellement l’existence des Pixel 6 et Pixel 6 XL

Jusqu’à présent, nous pensions que les smartphones haut de gamme de Google se nommeraient Pixel 6 et 6 Pro, mais Google continuera finalement d’utiliser le « XL » pour désigner sa variante la plus haut de gamme.

Google Pixel 6 et 6 XL – Crédit : Jon Prosser

Depuis mi-mai, nous connaissons le design des prochains smartphones de Google, et nous avons désormais la certitude que Google présentera la nouvelle génération en fin d’année. Ce sont donc deux modèles qui succèderont au Pixel 5 de l’année précédente, puisque Google présentera un nouveau modèle « XL » cette année.

Les Pixel 6 et 6 XL auront la particularité d’être les premiers à utiliser une nouvelle puce maison de Google, nommée en interne « Whitechapel ». D’après les fuites, elle sera produite par Samsung, et permettrait de rivaliser avec le Snapdragon 870 de Qualcomm, que l’on trouve notamment dans le POCO F3 de Xiaomi.

Que sait-on des Pixel 6 et 6 XL ?

Les Pixel 6 et 6 XL ne seront pas dévoilés avant l’automne, mais nous connaissons déjà une bonne partie de leur fiche technique. En effet, nous apprenions récemment que le Pixel 6 sera équipé d’un écran FHD+ AMOLED 120 Hz de 6,4 pouces et d’une batterie de 4614 mAh. Côté photo, on retrouvera un capteur principal de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP. À l’avant, le Pixel 6 pourra compter sur une caméra selfie de 8 MP.

Le Pixel 6 XL méritera bien son nom « XL », puisque le smartphone utilisera un écran géant QHD+ AMOLED 120 Hz de 6,71 pouces et une batterie de 5000 mAh. À l’arrière, on retrouvera un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un périscope de 48 MP permettant un zoom optique 5X. La caméra selfie logée dans un poinçon au milieu de l’écran passerait, elle, à 12 MP.

Google devrait officiellement dévoiler ses smartphones à l’automne. Le Pixel 6 sera disponible avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, tandis que le Pixel 6 Pro profitera de 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage. Si le fabricant reste fidèle à ses habitudes, il devrait lui-même « accidentellement » dévoilera une partie de la fiche technique de ses smartphones avant leur sortie.

Source : XDA