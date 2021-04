Google dévoile par erreur les Pixel Buds A, ses prochains écouteurs true wireless

Mauvaise nouvelle pour Google, bonne nouvelle pour la communauté. Le géant de Mountain View a malencontreusement révélé ses prochains écouteurs true wireless qui succéderont aux Pixel Buds 2 sortis il y a bientôt un an. Les Pixel Buds A se précisent de plus en plus. Il ne faut pas non plus oublier que nous nous rapprochons à grands pas de la conférence annuelle Google I/O qui devrait se tenir au mois de mai, mais cela n’est évidemment pas certain.

Les Google Pixel Buds actuels – Crédit : Daniel Romero / Unsplash

Les abonnés de la newsletter du Google Nest ont eu la surprise de découvrir dans leur boîte aux lettres une image des Pixel Buds en couleur vert foncé qu’on pourrait aussi qualifier d’olive. Le nom de ces écouteurs n’était pas clairement indiqué, mais plusieurs indices pointent vers les Pixel Buds A.

L’étui des Pixel Buds A est assorti à la couleur des écouteurs true wireless

Cette fuite des prochains écouteurs true wireless arrive après celle de la FCC. Deux nouveaux appareils « Made by Google » étaient effectivement apparus dans la base de données. En ce qui concerne le mail envoyé par erreur, non seulement l’image des Pixel Buds A montre un coloris qui n’existe pas dans la gamme actuelle, mais elle indique aussi que l’intérieur de l’étui de charge est assorti à la couleur des écouteurs. Cela n’est pas non plus le cas avec les Pixel Buds actuels.

Le mail révélant les Pixel Buds A – Crédit : 9to5Google

Au niveau de l’apparence, les nouveaux Pixel Buds A ressemblent comme deux gouttes d’eau à leur prédécesseur. La différence principale est que le deuxième indicateur lumineux à l’intérieur de l’étui n’est pas visible sur l’image. Nous ne savons pas encore si Google l’a retiré ou si il ne fait tout simplement pas partie de l’image.

Enfin, nos confrères de 9to5Google ont rapporté que le mail de Google envoyé par erreur « indique probablement qu’une annonce de Google concernant les Pixel Buds A arrivera tôt ou tard ». Nous devrions donc en savoir plus très prochainement.

Source : The Verge