Google dévoile sa nouvelle collection Pixel en vidéo

À quelques semaines de la présentation, Google a pondu une vidéo pour teaser le lancement imminent de ses nouveaux flagships : les Pixel 7 et 7 Pro, la Pixel Watch et les Pixel Buds Pro.

Pixel 7 ©Google

En mai dernier, Google a officialisé une flopée de nouvelles références pour sa gamme d’appareils Pixel. Nous avons déjà fait la connaissance du Pixel 6a, sorti quelques semaines plus tard. Et le géant s’apprête à lancer l’artillerie lourde. Le 6 octobre prochain, Google présentera enfin ses nouveaux flagships, les bien nommés Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Ils sortiront pour de bon le 13 octobre après un laps de temps d’une semaine dédié aux précommandes.

Peu de détails ont fuité sur les spécifications des deux smartphones mais on espère qu’ils seront agrémentés d’un capteur biométrique efficace et d’une recharge rapide digne de ce nom. Les Pixel 7 sont mis en avant dès les premières secondes de la vidéo de teasing postée par Google. L’occasion d’admirer leur bandeau horizontal arrière (visiblement en aluminium) qui abrite le module photo.

La famille Pixel s’agrandit

Vient ensuite le design arrondi de la Pixel Watch qui sera l’autre produit phare présenté par le constructeur lors de sa conférence. D’après une fuite, elle serait proposée au tarif de 350 dollars pour la version avec WIFi et Bluetooth. Cette montre embarquera les services de Fitbit et tournera sous Wear OS. Dans ses entrailles, on retrouverait une puce Exynos 9110, aidée dans sa tâche par 1,5 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Enfin, la vidéo s’attarde à la fin sur les Pixel Buds Pro, les futurs écouteurs sans fil de Google proposés dans plusieurs coloris (noir, gris, jaune, orange). Aucune mention n’est faite à la Pixel Tablet puisque cette dernière ne débarquera pas avant l’année prochaine. Et pour rappel, Google aurait définitivement abandonné le Pixelbook, son PC portable.

Dans l’attente de la conférence de présentation de la nouvelle collection Pixel, vous pouvez visionner la vidéo promotionnelle de Google ci-dessous :