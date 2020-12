Google, Gmail, Youtube… : panne mondiale du géant d’Internet

Le géant d’Internet Google est en panne, et la quasi totalité de ses services numériques sont inaccessibles. Seul le moteur de recherche fonctionne encore, mais de manière dégradée.

Mise à jour de 13h50 : Il semblerait que les services redeviennent plus ou moins fonctionnels depuis 13h35. Google n’a toutefois pas encore officiellement communiqué sur la cause de cette panne qui a touché tous ses services. Le tableau de bord de Google indique seulement que les services sont peu à peu restaurés pour les utilisateurs.

C’est lorsqu’il toussote que l’on se rend compte que Google est omniprésent dans nos vies numériques. Le géant est actuellement victime d’une panne mondiale qui touche la quasi-totalité de ses services numériques. De Youtube à Gmail en passant par Google Assistant, Drive, Agenda, Maps, Google Analytics ou le Play Store, de très nombreux sites et services appartenant à Google sont actuellement indisponibles. Le moteur de recherche lui-même fonctionne de manière dégradée.

Une panne d’ampleur mondiale

Selon nos première constatations, le problème pourrait se situer au niveau de l’API d’authentification, élément central de l’offre de services de Google. Que ce soit sur desktop ou sur mobile, il est donc actuellement impossible d’utiliser pleinement les logiciels et sites appartenant au géant d’Internet. Nous mettrons à jour cette actualité au fur et à mesure que nous en apprendrons plus sur cette panne chez Google.