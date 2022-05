Google I/O 2022 : Pixel 6a, Pixel Buds Pro, Pixel 7 et 7 Pro, Pixel Watch, Pixel Tablet, voici les annonces

Google a présenté 6 nouveaux produits de sa gamme Pixel lors de la conférence Google I/O 2022. Le Pixel 6a et les Pixel Buds Pro seront bientôt disponibles. Les Pixel 7 et 7 Pro, la Pixel Watch et la Pixel Tablet ont aussi été teasés plusieurs mois avant leur sortie.

La conférence annuelle Google I/O dédiée aux développeurs a démarré hier et se terminera aujourd’hui. Google a profité de l’édition 2022 de sa conférence pour faire le plein d’annonces matérielles. La gamme Pixel s’étoffe avec 6 nouveaux produits, dont certains qui sont très attendus par les fans. Au programme : Pixel 6a, Pixel Buds Pro, Pixel 7 et 7 Pro, Pixel Watch et Pixel Tablet.

Le Pixel 6a et les écouteurs Pixel Buds Pro ont été officiellement présentés en amont de leur sortie en juillet. Google a également teasé les Pixel 7 et 7 Pro et la fameuse Pixel Watch qui sortiront cet automne. Cependant, personne ne s’attendait à l’annonce de la Pixel Tablet qui sera lancée en 2023, mais nous n’avons pas encore de date plus précise.

Les Pixel 6a et Pixel Buds Pro sortiront le 21 juillet

Le Pixel 6a ne sera pas disponible en mai comme certaines fuites le faisait croire. La version abordable du Pixel 6 que nous avons eu l’occasion de tester sera lancé le 21 juillet. Il sera vendu à 449 $ avec une puce Google Tensor comme son grand frère. Le smartphone sera aussi équipé d’un écran de 6,1 pouces, d’un capteur photo principal de 12 Mpx et de 6 Go de RAM. La différence principale avec le Pixel 6 est l’absence de la recharge sans fil.

Ensuite, les Pixel Buds Pro sont les prochains écouteurs haut de gamme de la marque. À 199 $, ils seront aussi disponibles en juillet avec le Pixel 6a. Google promet 11 heures d’autonomie pour les écouteurs sans le boîtier de rechargement. Ils seront aussi équipés de la réduction de bruit active (ANC) et de Google Assistant.

Google tease les Pixel 7 et 7 Pro, la Pixel Watch et la Pixel Tablet

Google a donné le premier aperçu officiel des Pixel 7 et 7 Pro attendus pour l’automne. Les prochains flagships ressembleront au Pixel 6. Le module rectangulaire qui abrite les capteurs photo à l’arrière sera métallique. Google n’a pas donné plus de détails, outre le fait qu’il sera alimenté par une puce Tensor de deuxième génération.

Après de multiples fuites et photos partagées sur la toile, la Google Pixel Watch est enfin officielle. La première montre connectée de Google sortira ainsi aux côtés des Pixel 7 et 7 Pro. Elle intègrera notamment Fitbit et une application Google Home sur Wear OS, mais nous n’en savons pas encore plus.

Enfin, l’annonce surprise de la conférence Google I/O cette année est la Pixel Tablet. Son nom officiel n’est pas encore confirmé, mais la tablette tournera sous Android. Google la présente comme étant « conçue pour être le compagnon idéal de votre téléphone Pixel ». Elle sera aussi alimentée par Tensor, mais il faudra attendre l’année prochaine pour mettre la main dessus.

