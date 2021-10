Google lève le voile sur ses Pixel 6 et 6 Pro, un premier teaser pour Cowboy Bebop, un OVNI détecté par un avion-espion, c’est le récap’

On vous dit tout sur les Google Pixel 6 et 6 Pro, un teaser exclusif dévoile la série live-action Cowboy Bebop, un avion-espion américain a détecté un OVNI volant à plus de 320 km/h, c’est le récap’ du jour.

Les Pixel 6 et 6 Pro sont officiels

Google a enfin levé le voile sur ses Pixel 6 et 6 Pro et la nouvelle gamme ne manque pas d’originalités et de bonnes surprises. Les Pixel s’offre un nouveau design très original avec un dos en verre dont le bloc photo noir s’étend sur toute la largeur des smartphones. Les Pixel 6 utilisent pour la première fois la puce Tensor, développée par Google, sont certifiés IP68 et intègrent des haut-parleurs stéréo. La recharge de la batterie pourra s’effectuer avec un bloc mural compatible PD 3.0 PPS de 30 Watts. Les deux smartphones Google seront disponibles le 28 octobre et les précommandes sont déjà ouvertes. Rendez-vous sur notre actu pour connaître en détail les caractéristiques des Pixel 6 et 6 Pro.

Google Pixel 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Cowboy Bebop se dévoile dans un teaser exclusif

Lors d’une campagne promotionnelle appelée The Lost Session, Netflix a dévoilé un premier teaser exclusif de sa nouvelle série live-action, Cowboy Bebop. On y découvre une grande partie du casting ainsi que de nombreuses scènes d’action. Le géant du streaming précises que les scènes ne seront pas dans la série finale, qui arrivera le 19 novembre sur Netflix. Cowboy Bebop est une adaptation de l’animé culte japonais du même nom, et Netflix la décrit comme « un western spatial plein d’action sur trois chasseurs de primes ».

Le célèbre trio se dévoile dans un teaser – Crédit : Netflix

Un OVNI non identifié en forme de canard en plastique

Aux États-Unis, un avion-espion a repéré un objet non identifié qu’il a suivi pendant 40 minutes. Les images ont été partagées en ligne et on peut lire dans la description de la vidéo que « l’objet n’émet aucune chaleur, mais accélère et décélère tout au long de la séquence » et qu’il se déplace entre 145 et 320 Km/h. Un ancien agent spécial du contre-espionnage de l’armée américaine, Luis Elizondo, a déclaré qu’il pourrait s’agir de plusieurs ballons attachés entre eux mais l’expert en imagerie thermique, Dave Falch en doute. Ce mystérieux objet volant dont la forme rappelle un canard en plastique reste donc non identifié pour le moment,

