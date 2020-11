Google Maps : de nouvelles fonctionnalités pour vous aider face à la Covid-19

Google Maps se dote de nouvelles fonctionnalités pour assister les utilisateurs lors de la pandémie. Le calque Covid-19 affiche désormais plus d’informations et vous pouvez connaître en temps réel l’affluence dans les transports en commun.

L’affluence dans les transports en commun indiquée dans Google Maps – Crédit : Google

Google Maps s’est équipé du calque Covid-19 depuis le mois de septembre. Vous pouvez l’activer dans l’application mobile en cliquant sur le bouton situé en haut à droite de la carte, en dessous de la barre de recherche. Ce calque affiche en temps réel sur la carte plusieurs statistiques liées à la Covid-19. Google vient de déployer de nouvelles fonctionnalités pour rendre le calque encore plus complet en prévision des fêtes de fin d’année. Comme l’a précisé Google via un communiqué sur son blog, « si vous avez besoin de vous déplacer en cette période des fêtes, voici quatre manières dont Google Maps peut vous aider à vous déplacer en toute sécurité ». D’ailleurs, le mode sombre est enfin disponible sur Android.

L’affluence dans les transports en commun et l’état des commandes à emporter et des livraisons

Depuis le déploiement du calque Covid-19, 10 millions de personnes ont eu accès aux informations liées à la pandémie. Deux nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement progressif. Elles seront disponibles pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir. De nouvelles informations seront également accessibles. L’application Android et iOS de Google Maps affichera le total des cas détectés en fonction des zones. La carte affichera également des liens vers les ressources des autorités locales pour connaître rapidement les endroits de dépistage, les directives en place, etc.

La première fonctionnalité majeure à arriver prochainement dans Google Maps est l’affluence dans les transports en commun. Google a déclaré que : « vous pourrez voir à quel point votre ligne de bus, de train ou de métro est actuellement bondée en fonction des commentaires en temps réel des utilisateurs de Google Maps du monde entier ». Ces nouvelles données permettront aux utilisateurs de planifier leur trajet en fonction de la fréquentation des transports en commun.

La deuxième fonctionnalité concerne directement les commandes à emporter et les livraisons à domicile de nourriture. Elle sera disponible pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Australie, au Brésil et en Inde. Google Maps indiquera quand il est possible d’aller récupérer sa commande à emporter. Pour les livraisons, le service précisera à quel moment le livreur devrait arriver. De plus, les frais de livraison de chaque restaurant ainsi que les temps d’attente estimés seront affichés dans Google Maps.

Source : BGR