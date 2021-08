Google Maps : le mode sombre débarque enfin sur iOS !

Ce look plus sombre est présenté comme permettant à « vos yeux de se reposer » de l’interface aveuglante de Maps, surtout la nuit, et devrait arriver pour tous d’ici les prochaines semaines sur iPhone et iPad.

Google Maps iOS – Crédit : Google

Alors que le mode sombre était arrivé sur l’application Google Maps pour Android l’année dernière, il devrait bientôt enfin arriver sur iOS. Le mode sombre est essentiellement ce que vous attendez de lui. En effet, il habille l’ensemble de l’application d’un thème noir.

Vous pouvez choisir d’activer ou non le mode sombre dans les paramètres et une option permettra de suivre les options du système. Ainsi, si vous avez configuré votre iPhone pour afficher un thème clair la journée et sombre la nuit, Google Maps en fera de même.

Les Widgets arrivent aussi sur iOS !

Google Maps sur iOS bénéficiera également de quelques autres fonctionnalités en août. En effet nous savons déjà que l’application prendra en charge les widgets et offrira deux options différentes. Le widget « Renseignez-vous avant de partir. » est un petit widget 2 par 2 qui affiche une vue actualisée des conditions de circulation autour de votre position actuelle. Le second est un grand widget de recherche 4 par 4 qui vous permet de « rechercher vos endroits préférés ou de naviguer vers vos destinations fréquentes d’un simple toucher. », et qui se nomme « Trouver des lieux à proximité. ». Ce dernier est malheureusement un simple raccourci, plutôt qu’un widget avec lequel vous pouvez interagir.

Enfin, il sera également désormais possible de partager votre position en direct depuis iMessage. Si vous avez rendez-vous avec quelqu’un, vous pourrez désormais appuyer sur le bouton Google Maps dans la barre d’applications d’iMessage pour partager votre position avec tous les participants à la conversation. Par défaut, l’application partage votre position en direct pendant une heure. Vous avez également la possibilité de prolonger le partage jusqu’à trois jours. De plus, si vous souhaitez arrêter de partager votre position, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « Arrêter » dans la vignette.

Source : Google