Google Maps : les Widgets arrivent enfin sur l’iPhone et l’iPad !

Google Maps pour iOS et iPadOS vient de recevoir une mise à jour très attendue, ajoutant deux nouveaux widgets qui rendront votre expérience cartographique bien plus pratique.

Google Maps est sans doute la meilleure application de cartographie pour iPhone, même si Apple Maps s’est beaucoup amélioré ces dernières années. Une bonne partie des nouvelles fonctionnalités qu’a ajoutées Apple à son application sont pour l’instant réservées aux États-Unis.

iPhone – Crédit : Unsplash

L’une des plus grandes nouveautés qui ont fait leurs débuts dans iOS 14 en septembre 2020 était la prise en charge des widgets, et l’application Google Maps est désormais compatible. La nouvelle mise à jour 5.74, qui peut être téléchargée dès maintenant, prend en charge deux types de widgets différents.

L’un est un widget de recherche « Trouver des lieux à proximité » tandis que l’autre, nommé « Renseignez-vous avant de partir« , vous permet de collecter des informations sur votre trajet avant de quitter votre domicile ou votre travail.

Google Maps ajoute deux Widgets à l’écran d’accueil d’iOS et d’iPadOS

En effet, après avoir choisi d’ajouter un widget Google Maps à leur écran d’accueil, les utilisateurs peuvent sélectionner un des deux widgets proposés. Le premier est un widget qui permet aux utilisateurs de vérifier le trafic local et les conditions météorologiques pour un lieu spécifique. Il peut donc potentiellement faire gagner du temps et éviter bien des tracas aux personnes qui voyagent souvent. Si vous vous dirigez vers un restaurant, vous verrez par exemple ses critiques et son heure de fermeture.

Le second widget comprend un accès rapide à la recherche ainsi qu’aux restaurants, aux enseignes pour faire du shopping et aux boulangeries à proximité. Comme sur l’autre widget, les possibilités d’interaction avec celui-ci sont très limitées. En effet, si vous touchez l’une des options affichées, y compris le champ de recherche, votre iPhone lancera automatiquement l’application Google Maps. Il s’agit donc malheureusement d’un simple raccourci, plutôt qu’un widget avec lequel vous pouvez interagir.

Une nouvelle version d’iOS est attendue en septembre, et on sait déjà qu’elle inclura une nouvelle fonction de suivi des aliments. On espère qu’Apple et Google permettront également enfin d’utiliser la recherche de Maps directement sur l’écran d’accueil de l’iPhone.