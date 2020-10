Google Maps : Live View ajoute de nouvelles fonctionnalités liées à la réalité augmentée

Google a annoncé hier de nouvelles fonctionnalités à venir sur Live View, le service GPS en réalité augmentée qui s’appuie sur Street View. La principale nouveauté sera l’ajout de points d’intérêts spécifiques à chaque ville. Le service concernera initialement 25 villes à travers le monde. Ce nombre sera probablement étendu au fil du temps.

L’application Google Maps. Crédits : Pixabay

Il sera donc désormais possible d’utiliser Live View, la fonctionnalité de Google Maps, pour pousser l’expérience touristique encore plus loin. En effet, un utilisateur qui se promène dans New York, par exemple, verra apparaître à l’écran des points d’intérêts propres à la ville. L’Empire State Building ou le pont de Brooklyn, par exemple. Le service concernera les endroits mythiques de chaque ville, mais également des points d’intérêt mineurs comme des parcs ou des attractions touristiques diverses. Paris fera notamment partie des premières villes supportées. Il sera possible de se promener dans notre capitale et d’obtenir en temps réel les itinéraires pour se rendre aux points d’intérêt les plus proches.

Google Maps : la réalité augmentée au cœur des nouveautés

Google a également annoncé l’ajout du partage de localisation sur Live View. Il suffira de toucher un lien de partage de localisation pour lancer directement Live View et obtenir l’itinéraire en réalité augmentée. Cela donnera accès à la position, et la distance à parcourir jusqu’à l’emplacement concerné. Une fonctionnalité qui devrait ravir celles et ceux dont le sens de l’orientation est parfois mis à rude épreuve avec les itinéraires classiques. Le service semble en effet plus intuitif puisqu’il interagit directement avec les alentours de l’utilisateur. Cette fonctionnalité a déjà été déployée sur les Google Pixel.

Autre nouveauté intéressante, les services de localisation de Google seront désormais capables de comprendre la topographie, et de déterminer l’élévation des localisations. La firme américaine a déclaré que le machine learning permettra de déterminer si un point est plus ou moins élevé que son utilisateur. Cela permettra d’adapter le pointeur à l’écran en conséquence.

Google Maps affiche désormais les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Source : The Verge