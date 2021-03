Google Maps : vous pourrez bientôt dessiner les routes manquantes sur la carte

Il est parfois frustrant de s’apercevoir que la route qu’on doit emprunter n’apparaît pas sur la carte. En effet, certaines rues n’ont pas été cartographiées, et certaines portions de route qui ont été construites récemment peuvent également manquer à l’appel. Google veut permettre aux utilisateurs de résoudre ce problème par eux même.

Google va mettre à jour son expérience d’édition de cartes pour permettre aux utilisateurs d’ajouter les routes manquantes et de réaligner, renommer ou supprimer les routes qui n’existent plus.

Google Maps dessiner une route – Crédit : Google

Grâce à un nouvel outil d’édition sur le site web de Google Maps sur ordinateur, vous pourrez bientôt corriger certaines erreurs présentes sur la carte du monde. La nouvelle fonction de modification sera déployée dans les mois à venir dans plus de 80 pays.

Vous pourrez ajouter des routes manquantes dans Maps en choisissant « Modifier » dans le menu latéral et en traçant des lignes. L’outil vous permettra également de modifier la direction d’une route, de réaligner et de supprimer les routes incorrectes. Bien sûr, pour éviter les abus, Google examinera les suggestions des utilisateurs avant de les publier, afin d’éviter que des personnes n’ajoutent de fausses informations.

Google veut des photos plus récentes sur sa carte

En plus des nouveaux outils de modification des routes, Google va ajouter une option qui permettra de mettre à jour les photos sur Google Maps. En effet, Google prévoit d’ajouter un outil qui permettra aux utilisateurs de « partager des expériences et des moments forts » avec leurs photos récentes. Ce nouveau type de contenu vous permettra de capturer un « cliché récent d’un lieu » sans avoir à laisser une évaluation ou un commentaire.

Un nouveau bouton « Télécharger une mise à jour des photos » vous permettra de sélectionner plusieurs images et de rédiger une description. Il sera alors par exemple possible pour les clients d’un restaurant de savoir grâce aux photos récentes si celui-ci propose des zones d’ombres sur sa terrasse lorsqu’il fait chaud, ou si un lieu est fréquemment bondé un certain jour de la semaine.

En 2019, Google avait annoncé qu’il avait photographié 19 millions de kilomètres de rue pour sa fonctionnalité Street View. Il est même plus facile de se repérer sur Android puisque Google a récemment amélioré la fonctionnalité Street View.

Source : Google