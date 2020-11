Google Meet vous permet désormais d’utiliser des arrière-plans personnalisés pour les appels vidéo

Si vous utilisez Meet dans le navigateur Chrome de Google, vous devriez pouvoir accéder à cette fonctionnalité dans Chrome OS ainsi que sur les ordinateurs portables et de bureau Windows et Mac.

Google Meet arrière plan – Crédit : Google

Google Meet est un service de vidéoconférence lancé en mars 2017. Google Meet n’était pas très populaire avant la pandémie de COVID-19. Cependant, l’utilisation de l’application a connu une croissance rapide grâce au télétravail. Au fil des mois, Google Meet s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités pour rivaliser avec Zoom. Il est même maintenant possible de diffuser vos visioconférences sur votre TV grâce à Chromecast.

Les arrière-plans personnalisés débarquent sur Meet

Google ajoute la fonction très attendue d’arrière-plan personnalisé dans son application de vidéoconférence. Le principal obstacle à la popularité de Google Meet était l’indisponibilité de cette fonction que beaucoup utilisent. Vous pouvez désormais utiliser vos propres images ou des images de paysages, d’arrière-plans abstraits et d’espaces de bureau sélectionnées par Google pour masquer ce qui se trouve derrière vous. Auparavant, il était déjà possible de rendre votre arrière-plan flou dans l’application. Cependant, il est sans doute préférable d’être entouré d’une image réelle plutôt que d’un flou qui est parfois trop accentué.

Suivant le degré de sérieux de votre visioconférence, vous pourrez choisir un arrière-plan qui s’adapte bien à la situation. Il y a, par exemple, des arrière-plans sur le thème de la guerre des étoiles pour les fans qui veulent avoir l’air de travailler à partir de l’étoile de la mort. Avec des arrière-plans personnalisés, n’importe quelle pièce peut devenir votre salle de réunion. Vous n’avez pas besoin d’une installation soignée autour de vous. Google est en train de déployer les arrière-plans personnalisés pour les comptes Google Enterprise et standard.

Cette fonctionnalité intégrée « ne nécessite pas d’extension ou de logiciel supplémentaire« . Elle est d’abord proposée dans Chrome pour Mac et Windows, ainsi que dans Chrome OS. Selon Google, celle-ci arrivera plus tard pour les applications Android et iOS. Contrairement à Meet, Zoom a maintenant l’avantage d’avoir mis à jour son service pour apporter le chiffrement de bout en bout lors des appels.

