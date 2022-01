Google Photos : 6 méthodes pour récupérer facilement de l’espace de stockage

Google Photos offre désormais jusqu’à 15 Go d’espace de stockage gratuit, partagé avec Drive et Gmail, ce qui n’est pas énorme. À ce titre, comment faire pour récupérer de l’espace de stockage sur Google Photos ? Comment l’optimiser pour profiter au maximum de ces 15 petits Go ? Suivez le guide.

Google Photos © Google

Google Photos est le service de partage de photographies, de vidéos et de stockage de Google. Lancé en mai 2015, Google Photos offrait auparavant un stockage gratuit et illimité pour les photos et vidéos, stockées au format haute qualité. Désormais, les photos et vidéos sont incluses dans votre espace de stockage Google, incluant Google Drive et Gmail, qui est gratuit jusqu’à 15 Go, mais payant au-delà.

Certains smartphones enregistrent automatiquement les photos et les vidéos dans leur résolution maximale, générant des fichiers de grande taille, parfois de plusieurs dizaines de mégaoctets. À moins que vous ayez un compte Google One (100 Go à 1,99 € par mois, 200 Go à 2,99 € ou 2 To à 9,99 €), tout ce qui est sauvegardé sur Google Photos est pris en compte dans les 15 Go de stockage gratuit. Cet espace, s’il est offert par la firme de Mountain View, n’est pas énorme.

Ainsi, il peut être nécessaire d’avoir à faire le grand tri, la limite des 15 Go étant rapidement atteinte. À ce titre, comment faire un peu de nettoyage sur Google Photos ? Comment récupérer de l’espace de stockage sur son compte Google ? Comment supprimer définitivement des photos et des vidéos ? On vous dit tout dans ce tutoriel.

1. Gérer l’espace de stockage de votre compte Google

Pour rappel donc, les 15 Go d’espace de stockage dont vous disposez sur Google Photos sont partagés avec les autres services de Google. Autrement dit, il va falloir faire de la place sur les autres applications de la firme de Mountain View, comme Gmail ou Google Drive. S’il est tout à fait possible d’aller sur Gmail, Google Photos ou Google Drive par soi-même et supprimer ce que l’on veut, Google vous propose une méthode « clés en main » pour faire le tri.

Qu’il s’agisse de vos e-mails Gmail ou documents Drive déplacés dans la corbeille, mais qui ne sont pas supprimés, vos pourriels, éléments volumineux sur Drive ou pièce jointes trop lourdes, Google propose de tout analyser un par un et de passer le balai. Avant de vous lancer, pensez à exporter vos photos et vos vidéos depuis Google Photos.

Pour commencer à faire le grand ménage, rendez-vous sur https://one.google.com/storage/management. C’est à partir de cette page que vous pourrez gagner le plus d’espace de stockage. Sélectionnez dans un premier temps Examiner et libérer (sous E-mails supprimés, E-mails indésirables et Fichiers supprimés), pour faire un peu de place.

© Tom’s Guide

Dans chaque sous-menu, vous pourrez sélectionner et supprimer définitivement les éléments dont vous ne vous servez plus. Descendez, puis sous Éléments volumineux, cliquez sur Examiner et libérer, puis faites le tri en fonction de vos besoins.

© Tom’s Guide

Dans tous les cas, Google vous demandera toujours de confirmer une action de suppression, puisqu’elle est irréversible. Vous serez prévenus par un message de ce genre, où vous pourrez confirmer en cliquant sur Supprimer définitivement.

© Tom’s Guide

2. Supprimer vos téléchargements inutiles sur Google Photos

Si, comme nous, votre espace de stockage est déjà bien saturé, vous pourriez être tenté vouloir regagner de l’espace de stockage en supprimer des fichiers inutiles. C’est une seconde étape, un peu moins chirurgicale.

Pour ce faire, rendez-vous sur les paramètres de gestion de votre compte Google Photos. Sous Examen et suppression, plusieurs options s’offrent à vous pour gagner de l’espace de stockage.

Commencez par cliquer sur Photos et vidéos volumineuses.

© Tom’s Guide

Cliquez sur une photo, sur Tout sélectionner en haut à droite (si nécessaire), puis sur Placer dans la corbeille.

© Tom’s Guide

Revenez sur le menu principal et cliquez sur Corbeille, à gauche. Vos photos supprimées se retrouveront ici pendant 60 jours. Cliquez sur Vider la corbeille pour supprimer vos images définitivement.

© Tom’s Guide

Alternativement, sur le menu Stockage (accessible en cliquant en bas à gauche, sous Corbeille), vous pouvez également utiliser l’outil de sélection des photos floues de Google Photos. Cette fonctionnalité n’a pas été utile dans notre cas, puisque seulement 39 Mo de photos étaient concernées (moins d’une dizaine de photos) et à peine deux d’entre elles étaient floues.

3. Supprimer définitivement des photos et des vidéos sur Google Photos

Une autre méthode, plus traditionnelle, consiste à supprimer définitivement des images et des vidéos dont vous n’avez plus besoin. Voici comment faire.

Accédez à photos.google.com sur votre ordinateur.

Placez le curseur sur l’élément que vous souhaitez supprimer, cliquez dessus et sélectionnez l’icône en forme de corbeille puis sur Placer dans la corbeille.

© Tom’s Guide

Revenez sur le menu principal et cliquez sur Corbeille, à gauche. Vos photos supprimées se retrouveront ici pendant 60 jours. Cliquez sur l’image que vous souhaitez définitivement supprimer, sélectionnez Supprimer en haut à droite puis Supprimer en bleu, de nouveau.

© Tom’s Guide

Le processus est assez rébarbatif, c’est pourquoi nous vous proposons d’autres méthodes, plus radicales.

4. Libérer de l’espace Google Photos sur votre appareil Android

Sur un smartphone Android, rendez-vous sur votre application ou sur les paramètres de gestion de votre compte Google Photos. Connectez-vous à votre compte Google. Assurez-vous d’avoir téléchargé ou sauvegardé vos photos en amont, car elles seront, de fait, supprimées.

Appuyez sur la photo de profil ou l’initiale de votre compte puis Libérer de l’espace. Vous verrez ici la quantité d’espace pouvant être libérée. Pour supprimer tous ces éléments de votre téléphone, sélectionnez Libérer.

5. Libérer de l’espace Google Photos sur votre iPhone ou iPad

La même méthode existe sur iPhone et iPad. Rendez-vous sur votre application ou sur les paramètres de gestion de votre compte Google Photos. Connectez-vous à votre compte Google. Assurez-vous d’avoir téléchargé ou sauvegardé vos photos en amont, car elles seront, de fait, supprimées.

Appuyez sur votre photo de profil en haut à droite, puis sur x éléments à supprimer de cet appareil. Si vous êtes prêt à libérer de l’espace, appuyez sur Supprimer x éléments puis sur Supprimer.

© Tom’s Guide

Une fois cela fait, rendez-vous sur l’application Photos sur iPhone ou iPad. Cliquez sur Albums en bas. Choisissez Supprimés récemment. Cliquez sur Sélect. en haut à droite, puis sur Tout supprimer en bas à gauche. Attention encore une fois, car cette action est irréversible.

© Tom’s Guide

6. Réduire la taille des téléchargements sur Google Photos

La dernière astuce consiste à changer la taille des téléchargements de vos futures photos et des vidéos, afin qu’elles ne se téléchargent pas en prenant trop de place.

Sur un navigateur, accédez à photos.google.com/settings et choisissez Économiseur d’espace. Cela garantit que les téléchargements futurs seront stockés avec une qualité légèrement réduite. Notez que les éléments sauvegardés via un téléphone Google Pixel ne seront pas affectés.

© Tom’s Guide

Depuis un smartphone Android ou un iPhone, rendez-vous sur l’application Google Photos, appuyez sur l’icône de profil dans le coin supérieur droit de l’écran, choisissez Paramètres de l’application Google Photos, Sauvegarde et synchronisation, Taille d’importation puis sélectionnez Économiseur d’espace.

© Tom’s Guide

Une fois ce paramètre activé, les photos et vidéos que vous stockerez à l’avenir sur Google Photos prendront moins d’espace de stockage, permettant de saturer son compte Google trop rapidement.