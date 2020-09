Google Pixel 4a 5G : son prix et ses caractéristiques techniques ont fuité

Roland Quandt a dévoilé via son site internet WinFuture toutes les caractéristiques d’un des téléphones les plus attendus de Google : le Pixel 4a 5G.

Google n’a pour l’instant que son Pixel 4a en vente sur sa boutique officielle, mais celui-ci sera bientôt rejoint par deux nouveaux smartphones.

Pixel 4a 5G – Crédit : Google

Pas plus tard qu’hier, nous vous rapportions que WinFuture a fait part de fuites concernant le Pixel 5, qui aurait un processeur Snapdragon 765G, un écran OLED 2340 x 1080 de 6,0 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 4 080 mAh, et plus encore.

Le Pixel 4a 5G ne serait pas très différent. Celui-ci aura un écran OLED 2340 x 1080 légèrement plus grand, de 6.2 pouces, mais devra se contenter d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il sera protégé par un verre Gorilla Glass 3 et supportera le HDR. L’écran sera alimenté par une batterie de 3885 mAh, couplée à une recharge rapide de 18W, mais il n’y aura pas de recharge sans fil ou inversé.

Le Google Pixel 4A 5G serait alimenté par un Qualcomm Snapdragon 765G, le même que le OnePlus Nord, que nous avions pu tester. Le processeur sera épaulé par 6 Go de RAM contre 8 Go de RAM sur le Pixel 5, et disposera de 128 Go de stockage dans sa version de base. Le smartphone sera en plastique, et dispose d’une prise jack de 3,5 mm.

La partie photo est la même que le Pixel 5

Pas de changement entre les deux téléphones, WinFuture affirme que l’appareil photo principal du Pixel 4a 5G est un capteur Sony de 12,2 MP, avec une ouverture de f/1,7. Cette caméra peut enregistrer des vidéos jusqu’à 4K à 60 images par seconde et 1080p à 240 images par seconde.

En revanche, le Pixel 4a 5G ne possède que deux microphones au lieu de 3 sur le Pixel 5, et pèse un peu plus lourd, 168 g contre 151 g. Le téléphone sera compatible avec le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 5.

Côté prix et disponibilité, le Pixel 4a 5G pourrait être dévoilé en même temps que le Pixel 5 le 30 septembre. Il sera, selon WinFuture, disponible au prix de 499 euros, contre 349 euros pour le Pixel 4a et 629 euros pour le Pixel 5.

Source : winfuture