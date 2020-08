Google Pixel 5 : il sera moins puissant que le Pixel 4 selon un benchmark

Les Google Pixel 5 et Google Pixel 4a (5G) sont les prochains téléphones Pixel pour cette année. Google n’aurait pas choisi d’utiliser le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 865+. À cause de son coût trop élevé, Google aurait décidé de se contenter d’un Snapdragon 765G.

Comme le montre un benchmark, dévoilé sur Twitter par yabhishekhd, le prochain téléphone haut de gamme de Google ne sera pas aussi puissant que ses concurrents. Pire encore, celui-ci devrait être moins véloce que son prédécesseur, le Pixel 4, qui embarquait un Snapdragon 855.

Crédit : Google

En décembre, Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 765G (le G signifie gaming) et le Snapdragon 765 comme des options moins coûteuses pour les fabricants de téléphones qui veulent une puce moins chère mais qui est également compatible 5G. Elle utilise le modem X52 de la société. Celui-ci promet des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 3,7 Go/s.

D’autres sources avaient déjà évoqué la présence du processeur milieu de gamme dans le flagship de Google. En mai, c’est David Ruddock, éditeur en chef d’Android Police, qui confirmait la présence de ce processeur sur les Pixel 5 et Pixel 5 XL.

Sur AI benchmark, nous pouvons également voir que le téléphone sera livré avec 8 Go de RAM et qu’il embarquera le futur Android 11. Concernant le prix, celui-ci devrait être vendu autour de $699. Le Pixel 5 devrait également avoir le droit à une nouvelle fonctionnalité appelée « Battery Share », qui lui permettra de recharger un autre téléphone par induction.

Google Pixel 5 Appears On AI Benchmark With Snapdragon 765G & 8GB Of Ram pic.twitter.com/13FFmWR8lG — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 10, 2020

Le Pixel 5 arrivera en octobre

Après avoir arrêté la production du Pixel 4 et du Pixel 4 XL, Google ne vend actuellement plus aucun smartphone sur son store officiel. Après la présentation du Pixel 4a, Google avait publié un article qui évoquait la date de commercialisation du Pixel 5 et du Pixel 4a 5G. Sur l’article, retiré depuis, nous pouvions lire « Les Pixel 4a (5G) et Pixel 5 seront disponibles en précommande à partir du 8 octobre 2020. ».

En attendant les nouveaux smartphones de la firme californienne, vous pouvez aller lire le test du Pixel 4a, qui concurrence l’iPhone SE et le OnePlus Nord.

Source : yabhishekhd