Google Pixel 6 5G : profitez d’un casque Bose offert pour l’achat du smartphone chez Darty

Quelques jours avant sa sortie, vous pouvez d’ores et déjà précommander le Google Pixel 6 5G chez Darty et pour l’occasion, le constructeur américain vous propose un casque Bose 700 d’une valeur de presque 300€ offert. Découvrez les détails de l’offre ci-dessous.

Le 28 octobre prochain, vous pourrez enfin découvrir le Google Pixel 6 5G, le nouveau smartphone 100% Google. Disponible à partir de 649€, vous pouvez vous le procurer en précommande dès maintenant sur le site de Darty.

Pour toute précommande du smartphone avant le 27 octobre prochain (inclus), Google vous propose en prime un casque Bose 700 offert ! D’une valeur de 299€, il propose la réduction active de bruit et la qualité sonore Bose.

Pour profiter de cette offre incroyable, il vous suffit de vous rendre dès maintenant sur le site de Darty et de vous procurer le Google Pixel 6 5G. Une fois votre achat confirmé, patientez 14 jours et rendez-vous sur le site de Google et enregistrez votre produit. Validez le formulaire et recevez votre casque Bose 700 chez vous dans les plus brefs délais.

Le Google Pixel 6 5G : un best-seller en devenir

Avec le Pixel 6 5G, Google fait enfin un smartphone que l’on retiendra plusieurs années. À un prix accessible, le smartphone présente en effet une fiche technique très appréciable avec des nouveautés intéressantes comme une puce signée Google.

Chez le Google Pixel 6 5G, on retrouve ainsi notamment :

8Go de RAM.

Un écran OLED FHD+ de 6,4”.

Un capteur avant de 8Mpx.

Un capteur arrière de 50Mpx.

L’enregistrement vidéo 4K à 30 fps.

Un processeur Google Tensor Titan M2TM.

Jusqu’à 48h de batterie.

Pour profiter du smartphone avec un casque Bose offert, ne perdez pas une seconde et rendez-vous de suite sur le site de Darty.

