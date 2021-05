Google Pixel 6 : intégration de l’Ultra WideBand UWB pour rivaliser avec l’iPhone 12

Google travaille dur sur son Pixel 6, et sur Android 12. L’UWB, Ultra WideBand ou ULB, Ultra Large Bande, est une technologie qui commence a émerger dans le monde du smartphone depuis son intégration sur l’iPhone 11. Xiaomi y a dédié une présentation pour démontrer la puissance de cette technologie, notamment pour contrôler les objets connectés. Apple intègre des puces UWB depuis l’iPhone 11, et il semble que Google veuille combler le retard à ce sujet en intégrant cette technologie sur le Pixel 6.

Google Pixel 6 : l’Ultra WideBand UWB pour rester dans la course ?

Mishaal Rahman, membre actif de la communauté XDA, a déclaré sur Twitter que Google travaille actuellement sur un nouvel appareil. Nom de code, Raven. Ce projet concernerait la gamme Google Pixel 6 et intègrerait donc la technologie UWB. Cette technologie est de plus en plus adoptée, notamment pour la localisation et le contrôle d’objets connectés. Et même si aucun appareil Nest ne propose à l’heure actuelle le support de l’UWB, les bénéfices d’une telle technologie sont évidents. Google pourrait donc décider d’intégrer cette technologie à la gamme Nest dans le futur.

En pratique l’UWB sert en particulier à établir des connections ultra rapides et précises à des appareils propriétaires. Dans le cas d’Apple, par exemple, l’UWB permet de connecter un iPhone au HomePod Mini, et de localiser les AirTag. Samsung intègre la technologie dans ses Galaxy SmartTag+, en parallèle avec le module Bluetooth. Dans ce dernier cas, l’UWB permet de localiser les objets avec une marge de quelques centimètres seulement.

La force de l’UWB, c’est la vitesse des taux de transferts sur des distances relativement courtes. Ainsi, la technologie se prête volontiers au contrôle d’objets connectés, par exemple. Tesla pense notamment à intégrer cette technologie pour remplacer les clés de voitures et permettre une ouverture via smartphone. Cette vitesse de transmission décroît très vite à plus longue distance, ce qui l’oriente vers le contrôle sans fil à courte ou moyenne portée. Sur le papier, l’UWB peut fonctionner à des débits équivalents à une connexion Wi-Fi.

