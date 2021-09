Google Pixel 6 : les premiers benchmarks sont décevants

Le Google Pixel 6, qui devrait être dévoilé sous peu, est attendu au tournant. En effet, à l’image de certains produits Apple, le smartphone de Google sera le premier à être équipé d’un chipset maison, le Tensor. Les premiers benchmarks commencent à tomber sur la toile, et semblent plutôt correspondre à des performances milieu de gamme.

Le Google Pixel 6. Crédit : Google

D’après les premiers benchmarks dévoilés sur Geekbench, il semblerait en effet qu’il ne faille pas attendre de miracles de cette nouvelle puce. Le site spécialisé a publié les résultats de la puce huit cœurs dont deux cadencés à 2,8GHz, deux autres à 2,25GHz et quatre à 1,8GHz. Et il semble que cette puce soit en effet loin de concurrencer les chipsets haut de gamme du marché.

Google Pixel 6, des benchmarks décevants qui le positionnent sur le milieu de gamme

Les résultats du benchmark single core affichent un score de 414. Le test multi cœurs, de son côté, s’est conclu avec un score de 2,074. Pour mettre les choses en perspective, le Google Pixel 4a 5G, qui intègre une puce Qualcomm Snapdragon 765, obtient aux mêmes tests respectivement 595 et 1602. Le Pixel 6 aurait donc des performances inférieures que son aîné en single core.

Concernant la concurrence, le Samsung Galaxy S21 Ultra affiche des scores de 1134 et 3322. Une différence considérable. Le chipset du nouveau Pixel semble donc le positionner en milieu de gamme en termes de performances brutes. Il est toutefois possible que ce benchmark soit un peu prématuré, et que les performances réelles s’avèrent plus flatteuses.

Pour l’instant, les différents bruits de couloir annoncent notamment une plus grosse batterie, et une amélioration du module photo, point fort de la gamme. Un capteur d’empreintes sous l’écran devrait également faire son apparition, et la connectivité UWB devrait également être intégrée. Le Pixel 6 est attendu en 3 coloris : noir, vert menthe et orange corail. Plus de détails seront bientôt communiqués concernant le nouveau smartphone de Google puisque l’annonce officielle est imminente. Plusieurs sources pointent en effet vers une annonce au mois d’octobre. Affaire à suivre.

Source : ubergizmo.com