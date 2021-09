Google Pixel 6 Pro : de nouvelles informations viennent de fuiter

C’est Mishaal Rahman, travaillant chez XDA Developers, qui est à l’origine de la fuite. Il dit avoir obtenu les informations d’un leaker qui tient à rester anonyme. Ces données corroborent en grande partie ce qui avait été avancé précédemment, mais on en apprend également un peu plus concernant les performances du Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 – Crédit : google.com

Le smartphone de Google embarquerait donc le processeur Tensor. Celui-ci dispose de deux cœurs Arm tournant à 2,8 GHz, deux cœurs intermédiaires cadencés à 2.25 GHz, ainsi que quatre cœurs plus petits, fonctionnants à 1,8 GHz. Selon un autre rapport, la puce Tensor serait fabriquée via le processus 5 nm de Samsung.

Les informations fournies par Arhman confirment également que le Pixel 6 Pro sera doté de 12 Go de RAM, et de 128 Go de stockage. L’appareil embarquerait un GPU Mali-G78 tournant à 848 MHz. Coté connectivité, le smartphone de Google prendra en charge le Wifi 6E, qui permet d’ajouter une troisième bande de fréquence et ainsi améliore la stabilité et la vitesse. Aussi, et on pouvait s’y attendre, le Pixel 6 Pro prendra en charge la 5G via un modem Samsung Exynos 5123.

Pixel 6 Pro : capteurs très haute définition, zoom optique X4

Concernant l’écran, le Pixel 6 Pro devrait afficher une résolution de 3120 x 1440 à 120Hz. Il semblerait également que le téléphone soit capable de limiter la fréquence afin d’économiser la batterie. En effet, lorsqu’un mode faible consommation comme le Always on Display est activé, celle-ci pourrait descendre à 10Hz.

Le Pixel 6 Pro disposera également d’un bloc photo aux caractéristiques impressionnantes. Le smartphone embarque ainsi une caméra principale utilisant le capteur Samsung GN1 de 50 mégapixels. L’objectif grand angle disposera d’un capteur Sony IMX386 de 12MP. Le téléobjectif, d’une capacité de grossissement de 4X, sera lui doté d’une cellule Sony IMX586 de 48MP. La caméra frontale affiche quant à elle une définition de 12 mégapixels.

Si Google a indiqué que le prix de son Pixel Pro 6 serait conséquent, rien d’officiel n’a encore été annoncé. Tandis que la firme doit lancer l’Android 12 de 4 octobre, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront officiellement présentés le 19 octobre, bien qu’il semblerait que le fabricant prévoit d’avancer la date de sortie.

Source : phonearena