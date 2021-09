Google Pixel 6 : une nouvelle fuite révèle son prix et les couleurs disponibles

Les deux prochains smartphones de Google, le Pixel 6 et Pixel 6 pro, ont fait l’objet d’une nouvelle fuite. On connait désormais leurs prix, ainsi que les différents coloris proposés par le fabricant.

La chaine Youtube This Is Tech Today vient de publier une vidéo révélant certaines informations concernant les futurs Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Cette fuite n’est pas la première concernant le Pixel 6, mais cette fois l’animateur de la chaine, Brandon Lee, affirme avoir été en contact avec une nouvelle source en Europe. La première image reçue par Lee est un listing d’inventaire d’un magasin spécialisé.

Capture d’écran – Crédit : Youtube

Sur cette liste figurent trois noms énigmatiques : le Google Oriole Fog, le Google Oriole Carbon et enfin le Google Raven. Lee révèle ainsi que Oriole est le nom de code du Pixel 6, tandis que Raven désigne officieusement le Pixel 6 Pro. Il semblerait que Carbon et Frog désignent les couleurs disponibles pour le Pixel 6 standard.

Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro : un écart de performances et de prix considérable

Concernant les dates de sortie des deux appareils, cette nouvelle fuite vient corroborer ce que d’autres sources ont avancé. Google annoncerait donc la sortie du Pixel 6 et Pixel 6 Pro le mardi 19 octobre. Le lancement définitif des deux smartphones serait prévu pour le jeudi 28 octobre. Le géant américain dévoile généralement ses nouveaux téléphones en octobre, mais bien plus tôt dans le mois. La récente pénurie de puces est probablement à l’origine d’un tel retard.

Concernant les prix, les deux Pixel 6 de Google afficheront un écart considérable. La liste d’inventaire en question indique que le Pixel 6 coutera 649 €. Le Pixel 6 Pro sera quant à lui propose au prix de 899 €. La raison d’un tel écart, si on en croit les différentes fuites, découlerait du fait que le Pixel 6 Pro est nettement plus puissant que son petit frère, le Pixel 6.

Le Pixel 6 Pro serait ainsi dote d’un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces, affichant un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le Pixel 6 disposera d’un écran AMOLED plat de 6,4 pouces, avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le gros point fort du Pixel 6 serait toutefois son bloc caméra.

Source : bgr