Google Pixel : un smartphone pliant pour 2021 ?

Nos confrères de 9to5Google ont mis la main sur un document interne de Google en fuite. Après un examen en profondeur, ils y dont découvert ce que Google a prévu pour l’année prochaine. Parmi les découvertes les plus intéressantes, nous retrouvons l’existence du Pixel 5a, deux nouveaux appareils et surtout un Pixel pliant. Ce dernier est la nouvelle la plus croustillante du rapport de 9to5Google.

Pixel 6, Pixel 5a, Pixel pliant … le planning 2021 serait chargé pour Google

Ce mystérieux Google Pixel est désigné avec le nom de code « passport », ce qui dévoile clairement sa nature pliante. Le smartphone Android serait prévu pour le troisième trimestre de 2021. Ce n’est pas si surprenant étant donné que même Samsung vient de lancer son troisième smartphone pliant le Galaxy Z Fold 2.

De plus, il fallait s’attendre à ce que Google sorte la déclinaison « a » du nouveau Pixel 5 qui est attendu pour octobre 2020. C’est une pratique courant chez Google qui vient d’annoncer le Pixel 4a. Ce dernier est d’ailleurs un concurrent de taille face au OnePlus Nord et à l’iPhone SE 2020 grâce à son excellent appareil photo. Le nom du Pixel 5a est explicitement mentionné. Il s’agirait même d’un smartphone d’entrée de gamme prévu pour le milieu d’année prochaine.

Enfin, les deux appareils inconnus ont comme nom de code « raven » et « oriole ». Bien que leur nature exacte ne soit pas spécifiée, nos confrères de 9to5Google sont presque certains qu’il s’agit de deux modèles du Pixel 6. Ils sont eux aussi prévus pour la fin de l’année prochaine. Les informations relevées de ce document interne ainsi que les conclusions qui en ont été tirées sont bien évidemment à prendre avec des pincettes en attendant une annonce officielle de Google.

Source : CNET