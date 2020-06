Google Play Store : « Remove China Apps » retirée du marché

Cette application qui a permis aux utilisateurs de détecter et de supprimer facilement les applications développées par des entreprises chinoises, a été retirée. Android l’accuse d’avoir enfreint la politique de Google Play Store. En effet, une application ne doit pas modifier les paramètres de l’appareil d’un utilisateur ou les fonctionnalités en dehors de l’application à l’insu et sans le consentement de l’utilisateur.

Le match Inde vs.Chine

L’application, développée par la firme indienne OneTouch AppLabs, a gagné en popularité. Ce regain est en partie causé par un sentiment anti-chinois croissant chez de nombreux citoyens.Certain chinois ont ridiculisé Remove China Apps, et ont exhorté les utilisateurs de cette application à « jeter » leurs smartphones.Ces derniers étant souvent fabriqués ou assemblés en Chine.

Conséquences directes et Indirectes

Cette aversion contre la Chine est très marquée en Inde suite aux tensions causées par un différend frontalier au niveau de l’Himalaya. En avril dernier, l’Inde a modifié sa politique d’investissement étranger direct. Le deuxième plus grand marché Internet du monde a imposé un examen plus rigoureux aux investisseurs chinois. New Delhi, a déclaré que la mesure avait été introduite pour « freiner la prise de contrôle opportuniste » des entreprises chinoises.

Protectionisme naissant?

Le Premier ministre indien Modi a également activement promu l’idée de boycotter les produits fabriqués par des entreprises étrangères. Il a conseillé aux 1,3 milliard de citoyens du pays de rechercher des alternatives locales dans le cadre de ses efforts pour rendre l’Inde « autonome ». Son but est relancer l’économie fortement impactée par la pandémie. L’Inde est la Chine sont les deux géants du secteur technologique : leur guerre économique pourrait avoir des incidences sur tout le marché, et ce à l’échelle internationale.

