Google pourrait lancer une offre Google Pixel 5 + Casque Bose QC 35 II offert

L’offre de précommande débuterait ce soir à 20h31, juste après la présentation officielle du Pixel 5. Pour recevoir le casque, les internautes devront remplir un formulaire.

Dealabs affirme avoir reçu cette information de sources sûres, et confirme le prix de lancement de 629 euros qui avait fuité avec l’intégralité de ses caractéristiques techniques. Pour rappel, le Pixel 5 sera moins puissant que le Pixel 4 puisque celui-ci embarquera un processeur milieu de gamme, le Snapdragon 765G.

Si l’information sur cette précommande venait à se confirmer, les acheteurs pourraient précommander un Pixel 5 et avoir droit à un casque Bose QC 35 II offert, que Dealabs affiche comme étant disponible autour de 249 euros chez les revendeurs officiels. Nous avions pu tester le Bose QC 35 II, qui était sorti en 2017. C‘est un excellent casque Bluetooth à annulation de bruit. En plus des nombreuses qualités de son prédécesseur, nous avions apprécié tout particulièrement la lecture des notifications.

Bien qu’il ne soit plus tout jeune, ce casque est toujours une référence parmi les casques à réduction de bruit. En effet, le concurrent Sony WH-1000XM3 se trouve toujours dans notre comparatif de casques à réduction de bruit.

Comment suivre la conférence en direct ?

Nous savons maintenant depuis plus d’un mois que la conférence de Google se tiendra aujourd’hui, mercredi 30 septembre. En effet, la date de présentation du Pixel 5 et du Pixel 4a 5G avait été révélée par Jon Prosser au mois d’août.

Vous pourrez suivre la conférence, qui débutera à 20 heures, directement depuis un live sur YouTube, dont le lien n’a pas encore été mis en ligne. Vous pouvez aussi suivre la conférence directement depuis un des sites de Google.

Demain, c’est la #LaunchNightIn 🎊

Alors préparez-vous pour la soirée, asseyez-vous confortablement et cliquez sur sur ce lien à 20h 👉 https://t.co/6wtxpD5Usw ☺️ pic.twitter.com/i7fzj3VDQm — Google FR (@GoogleFR) September 29, 2020

