Google présente ses Pixel 7, le trailer de Super Mario Bros, Wolverine dans Deadpool 3, c’est le récap’ de la semaine￼

On vous dit tout des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro, une première bande-annonce fidèle à l’univers du célèbre jeu Nintendo, l’entrainement physique de Hugh Jackman pour Deadpool 3, c’est le récap’ de la semaine.

Tandis que Hugh Jackman reprend son entrainement physique pour prêter à nouveau ses traits à Wolverine, Sony dévoile ses grandes ambitions pour le PSVR 2 et Google lève le voile sur ses Pixel 7. Fans de Mario, il est temps de découvrir le premier trailer de l’adaptation en film d’animation du jeu Nintendo.

L’entrainement de Hugh Jackman pour Deadpool 3

C’est désormais officiel, Wolverine sera de retour dans Deadpool 3. Si le projet ne fait que commencer, Hugh Jackman, l’interprète du super-héros, a déjà attaqué son entrainement physique. En effet, l’acteur a partagé une photo de lui dans une Story Instagram, dans laquelle on le découvre en plein entrainement, avec la mention « work in progress ».

Lire > Deadpool 3 : Hugh Jackman dévoile une photo de son entraînement pour incarner Wolverine

Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine © Marvel Entertainment

Les ambitions de Sony quant à son PSVR 2

Alors que l’on ne connait pas encore la date de sortie officielle du prochain casque VR de la Playstation 5, un rapport de Bloomberg dévoile les grandes ambitions de Sony pour le PSVR 2. En effet, il semblerait que Sony ait prévu de rendre disponibles deux millions de casques d’ici mars 2023. Le prix du PSVR 2 nous est encore inconnu mais nous savons qu’il arrivera sur la Playstation 5 avec une vingtaine de jeux.

Lire > PSVR 2 : Sony prévoit d’avoir deux millions de casques VR d’ici mars 2023

On vous dit tout sur les Pixel 7

Google a levé le voile sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro et Tom’s Guide vous dit tout sur ces nouveaux smartphones qui s’attaquent de front aux autres mobiles haut de gamme du marché. Les nouveaux Pixel sont désormais disponibles en précommande et les livraisons commenceront les 12 et 13 octobre. Vous pourrez vous procurer le Pixel 7 à partir de 649 euros et le Pixel 7 Pro sera disponible à partir de 899 euros. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir le design, la fiche technique et les nouveautés de ces deux nouveaux flagships.

Lire > Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro : date de sortie, prix, caractéristiques, on vous dit tout

Pixel 7 et Pixel 7 Pro © Google

Découvrez le trailer de Super Mario Bros

Si vous êtes fan de l’univers de Mario Bros, vous serez ravis de découvrir la bande-annonce de l’adaptation en film d’animation du célèbre jeu par la société de production Illumination. Dans ce premier trailer de Super Mario Bros, on découvre que Nintendo est fidèle à l’univers de base. On y retrouve bien sûr le célèbre plombier moustachu, mais également Bowser, et Luigi.

Lire > Super Mario Bros : le trailer se dévoile, Bowser et Luigi au rendez-vous !

Mario se dévoile à nous ! – Crédit – capture d’écran YouTube

Comment Enedis désactivera votre chauffe-eau ?

Entre le 15 octobre 2022 et le 15 avril 2023, Enedis désactivera votre chauffe-eau entre 12 et 14 heures afin de faire des économies énergétiques. L’arrêté concernera environ 4,3 millions de clients potentiels disposant d’un contacteur « jour/nuit » sur leur tableau électrique. Enedis utilisera le signal d’enclenchement automatique de ce connecteur en le décalant aux heures du déjeuner.

Lire > Sobriété énergétique : comment Linky fait pour débusquer votre ballon d’eau chaude ?

Linky © Enedis

Nos dossiers de la semaine

Quel smartphone choisir actuellement ?

Vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone mais impossible de savoir lequel choisir ? Tom’s Guide vous aide avec un dossier consacré aux meilleurs mobiles actuellement disponibles sur le marché. Que votre préférence penche vers un iPhone, un Xiaomi ou un Google Pixel, notre guide vous permettra d’opter pour le modèle le plus adapté à vos besoins, votre budget et votre usage.

Lire > Quels sont les meilleurs smartphones à acheter en octobre 2022 (Android, iOS) ?

iPhone : quel modèle choisir si vous êtes en quête du meilleur photophone ?

Vous êtes un utilisateur d’iPhone et vous vous demandez quel modèle choisir entre l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 12 Pro pour prendre les meilleurs clichés ? Notre comparatif vous permettra de vous rendre compte de l’évolution de la firme de Cupertino en matière de photographie mobile. Alors que l’iPhone 12 Pro est un peu dépassé, l’iPhone 14 Pro est la meilleure option, à condition d’avoir le budget. L’iPhone 13 Pro reste un excellent photophone à moindre coût.

Lire > iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro vs. iPhone 12 Pro : le grand test photo

iPhone 12 Pro, 13 Pro et 14 Pro ©Tom’s Guide

Abonnés Netflix, découvrez le programme d’octobre !

Le mois d’octobre est déjà bien entamé et il est temps de découvrir le catalogue du mois chez Netflix ! Le service de streaming ne vous décevra pas avec de nombreuses nouveautés, tant en termes de films, que de séries et documentaires. À l’occasion d’Halloween, Netflix propose un agenda riche en productions qui devraient vous faire frissonner jusqu’à la fin du mois.

Lire > Netflix octobre 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires