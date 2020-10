Google remplace G Suite par Workspace et change les logos de ses applications

La suite de productivité pour les entreprises de Google obtient sa quatrième marque en 14 ans. Cette suite d’applications professionnelles s’appelait à l’origine « Google Apps for Your Domain » lors de son lancement en 2006, puis « Google Apps for Work », puis « G Suite » en 2016, et maintenant « Google Workspace ».

En plus de changer le nom de sa suite d’applications, Google change leurs logos, en introduisant un design plus cohérent avec ses autres applications.

Google Workspace – Crédit : Google

Les cinq nouvelles icônes abandonnent leur design précédent et adoptent les quatre couleurs du logo Google : rouge, bleu, vert et jaune. Parmi les cinq, Drive est celle qui a le moins changé, avec des coins arrondis et une touche de rouge supplémentaire. À l’opposé, Agenda a subi la plus grande modification et est maintenant un carré plat.

Google avait déjà annoncé que son application Gmail allait avoir droit à un nouveau logo, mais nous n’en connaissions pas les couleurs. Le nouveau logo de Gmail a abandonné l’enveloppe et est désormais un M composé des couleurs emblématiques de Google. Il correspond plus étroitement aux autres logos de Google tels que ceux de Google Maps, Google Photos, Chrome et de nombreux autres produits Google.

Nouveaux logos, nouvelles fonctionnalités

Google introduit de nouvelles fonctionnalités à certaines de ses applications. Google s’est récemment attaqué à Zoom et Slack en regroupant les appels vidéo et le chat dans Gmail pour les utilisateurs professionnels. Dans quelques semaines, vous pourrez créer et collaborer dynamiquement sur un document avec des invités dans une salle de discussion, directement depuis Gmail.

Il sera aussi possible de @mentionner quelqu’un dans un document sur Google Docs pour voir apparaître une fenêtre contextuelle qui affichera plusieurs possibilités pour interagir avec cet utilisateur. Vous pourrez également prévisualiser le contenu d’un lien sans quitter le document original, grâce à une vignette d’aperçu.

Source : Google