Google s’attaque à Zoom et Slack en regroupant les appels vidéo et le chat dans Gmail pour les utilisateurs professionnels

Google a lancé une mise à jour majeure de ses outils de productivité G Suite qui introduit une intégration poussée de Gmail, Chat, Meet and Rooms sur le web et sur le mobile, ainsi que d’autres outils comme Calendrier, Docs, Sheet et Slides. Cette intégration sera disponible dans le programme béta de G Suite, avec un déploiement pour tous prévu pour plus tard.

Google intègre davantage d’applications dans la version professionnelle de Gmail afin que les utilisateurs n’aient pas besoin de passer à d’autres applications ou onglets du navigateur. Cela pourrait contribuer à ce que les employés restent satisfaits des logiciels professionnels de l’entreprise et ne souhaitent pas adopter d’autres services, tels que Slack ou Zoom.

Dans un article de blog, Google affirme que son objectif est d’approfondir l’intégration entre les trois principaux piliers de la communication : le courrier électronique, le chat et la vidéo.

Le courrier électronique étant au cœur d’un grand nombre d’emplois, l’entreprise a décidé de mieux intégrer ses autres services dans Gmail. Google apporte également une intégration plus poussée de Drive dans les Chats, vous permettant d’accéder directement et d’importer des documents et des listes. Vous pouvez également créer des espaces avec des personnes extérieures à votre entreprise.

L’outil Google Chats, qui sert d’alternative à Slack, permet de partager des tâches qui seront disponibles dans Gmail. Les chats seront disponibles dans Gmail sur Android et iOS. Les personnes qui hébergent des appels vidéo sur Google Meet, un rival de Zoom, pourront décider quels utilisateurs peuvent partager leurs écrans. De plus, après qu’un hôte ait éjecté un participant à un appel vidéo dans Meet, la personne ne pourra plus demander l’accès à la réunion, à moins que l’hôte ne lui envoie une nouvelle invitation.

Une mise à jour réservée aux professionnels

Pour l’instant, cet « espace de travail intégré » est réservé aux clients de la G Suite et les administrateurs peuvent s’inscrire dès maintenant pour avoir un accès rapide au nouveau Gmail dans les semaines à venir. Une plus grande disponibilité pour les entreprises est attendue cette année.

Vous pourrez retrouver dans la vidéo ci-dessous un aperçu de la mise à jour.

