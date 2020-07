Google Stadia annonce le « Click to Play », ou comment lancer un jeu en cliquant sur un lien

Crédit : Google Stadia

Google annonce les nouveaux jeux qui viennent étoffer le catalogue de Stadia et les nouvelles fonctionnalités qui enrichissent l’expérience utilisateur par le biais de son évènement Stadia Connect. Le dernier épisode en date a été diffusé hier sur sa chaîne YouTube. Au total, 16 jeux y compris des exclusivités ont été annoncés. Il y a par exemple PUBG, Dead by Daylight, Sekiro : Shadows Die Twice, One Hand Clapping, Super Bomberman R Online et Outcasters. Ils seront disponibles prochainement sur la plateforme de cloud gaming. Orcs Musr Die ! 3 est une exclusivité à laquelle vous pouvez jouer dès maintenant.

Click to Play permet de jouer instantanément à un jeu sans avoir à en télécharger les données ou une mise à jour quelconque

En plus des jeux, Google a annoncé l’arrivée d’une toute nouvelle fonctionnalité. Il s’agit de « Click to Play ». L’objectif de Stadia a toujours été de permettre aux joueurs de profiter de la meilleure expérience vidéoludique possible. C’est pour cette raison que la manette Stadia est désormais compatible avec les smartphones Android. Cette nouvelle fonctionnalité contribue également à améliorer l’expérience. Comme son nom l’indique, il suffit de cliquer sur le lien d’un jeu pour le lancer immédiatement. Bien entendu, aucun téléchargement n’est nécessaire puisque c’est du cloud gaming.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les influenceurs, les Youtubeurs et les streamers. Ces derniers peuvent décider de partager le lien du jeu auquel ils jouent, que ce soit une diffusion en direct ou une vidéo. Si les spectateurs ont envie de jouer au même jeu, ils n’ont qu’à cliquer sur le lien pour commencer à jouer instantanément. Bien entendu, il faut être abonné à Stadia Pro ou avoir déjà acheté le jeu sur le Stadia Store. Par exemple, les abonnés peuvent instantanément jouer à The Elder Scrolls Online qui a récemment été ajouté au catalogue en cliquant sur le lien.

Si vous n’êtes pas abonné à Stadia Pro et que vous n’avez pas acheté le jeu en question, le lien vous redirige directement vers la page du magasin. D’ailleurs, il est important de préciser que Click to Play ne fonctionne que sur les appareils compatibles Stadia.

Source : Gamasutra