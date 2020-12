Google Stadia est enfin disponible sur iPhone et iPad

Peu de temps après avoir annoncé une arrivée prochaine de Stadia sur les appareils Apple, Google a tenu sa promesse. Google Stadia est maintenant utilisable sur le système d’exploitation iOS, sur iPhone et iPad. Stadia est donc la première plateforme de streaming de jeu vidéo à réussir à contourner les difficultés posées par les conditions générales de l’App Store, dont Microsoft a récemment fait les frais.

Crédits : Google Stadia

Google Stadia : le casse-tête iOS pour les services de cloud gaming

L’App Store d’Apple pose un vrai casse-tête pour les services de cloud gaming. Puisqu’il n’est pas possible pour des applications de proposer en abonnement des jeux dont elles ne disposent pas les droits, ce genre de services est quasiment impossible à proposer tout en remplissant les conditions de l’App Store. Dans le même temps, Apple possède une base d’utilisateurs très importante, que les acteurs du gaming ne veulent pas laisser filer. Tous cherchent donc des solutions pour mettre leur plateforme à disposition des utilisateurs d’iOS.

Comme envisagé par la plupart des services de cloud gaming, il semble que ce soit bien la solution du navigateur internet qui permettra de passer outre les restrictions d’Apple. Microsoft, par la voix de Phil Spencer, l’avait déjà envisagé pour xCloud. Google confirme donc que Stadia est accessible via une application web. Attention toutefois, il faudra que l’appareil soit mis à jour vers la version 14.3 d’iOS. Le service sera accessible à partir de l’adresse stadia.google.com.

Google Stadia : une connectivité simplifiée pour un maximum d’accessibilité

Pour accéder au service, il suffit de se connecter avec son compte Google, ajouter un raccourci sur le menu Home, et le service fonctionnera presque comme une application à part entière. Une solution certes pas idéale, mais qui a le mérite d’exister. Reste à voir si l’optimisation de la web app permettra un confort de jeu satisfaisant. Même si la compatibilité n’est pas aussi complète que sur Android, iOS supporte les manettes de Xbox One et de PlayStation 4, connectées en Bluetooth. La manette Stadia est bien évidemment compatible, mais pas obligatoire. A noter qu’il est également possible de jouer sans manette, avec les contrôles directement à l’écran.

