Google Stadia : grâce à la fonctionnalité Family Sharing, vous pouvez jouer aux jeux d’un ami

Google a annoncé le partage familial pour son service de jeu en ligne Stadia, apportant à sa plateforme l’une des caractéristiques les plus conviviales du cloud gaming.

Le partage familial permettra à tout groupe d’utilisateurs de Stadia reliés par le système Play Family Library de Google d’acheter un seul jeu, et de pouvoir y jouer sur plusieurs comptes.

Stadia Family Sharing – Crédit : William ZIMMER / Tom’s Guide France

Stadia s’est récemment doté de nombreuses fonctionnalités très intéressantes pour les gamers. On peut par exemple citer la possibilité de jouer en 4G ou 5G en 720p, ou encore la manette qui est désormais capable prendre en charge les casques audio USB-C. Cet été, Google avait même permis aux joueurs de rejoindre la partie d’un streamer sur YouTube avec la fonction Crowd Play.

Comment fonctionne le Family Sharing ?

Annoncée à l’origine au lancement de Stadia en novembre 2019, la fonction Family Sharing aura pris plus d’un an à être déployée. Avec Stadia Family Sharing, un joueur peut partager n’importe quel jeu de sa bibliothèque avec un maximum de cinq autres personnes. Cela comprend non seulement les jeux achetés directement sur Stadia, mais aussi ceux qui ont été offerts avec un abonnement Pro d’un des membres de la famille. Si un des membres de la famille possède un abonnement Stadia Pro, celui-ci pourra chaque mois agrandir la bibliothèque familiale grâce aux jeux Pro offerts.

Les membres du groupe peuvent ainsi décider de partager tous leurs jeux ou seulement quelques titres. Il est important de noter que deux membres de la famille ne peuvent pas jouer au même jeu. En effet, une icône de partage familial apparaîtra à la place du bouton « Jouer » lorsqu’un est déjà en train d’y jouer.

Pour remédier à ce problème, au moins deux membres de la famille doivent posséder le même jeu pour permettre à deux autres membres d’y jouer. Chaque membre de la famille doit utiliser le même moyen de payement, cela évite donc les abus, car il faut avoir une entière confiance en la personne avec laquelle vous partagez le compte.

J’ai personnellement essayé la fonctionnalité, mes jeux fonctionnent parfaitement bien sur un autre compte. Si les autres membres de votre famille ne possèdent pas d’abonnement Pro, ils n’auront pas accès à la définition 4K en jeu ni aux fortes réductions des abonnés Pro.

Source : Google