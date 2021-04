Google Stadia : la barre de recherche arrive enfin… après 16 mois

Alors que Google Stadia est disponible depuis maintenant un an et demi, certaines fonctions qui auraient pu être là dès le départ ne sont pas encore de la partie. Après un lancement très difficile, le service de Google tient bon, malgré une concurrence très rude, notamment avec GeForce Now et Microsoft xCloud. Google continue d’ajouter graduellement des fonctionnalités à son service, preuve que la firme californienne n’est pas encore prête à jeter l’éponge. Ainsi, Google va finalement ajouter une barre de recherche à Stadia, un comble pour une entreprise spécialiste des moteurs de recherche.

La nouvelle page d’accueil de Google Stadia. Crédit : Google Stadia

Que les joueurs de Stadia se rassurent, donc, Google va bien implémenter cette barre de recherche à la plateforme. Mais pas tout de suite. Ce mercredi, Stadia a annoncé par l’intermédiaire de son blog que la fonction sera ajoutée cette semaine. L’argument numéro un de cette nouvelle fonction, on l’aura deviné, c’est de permettre aux joueurs de trouver leurs jeux préférés plus facilement.

Google Stadia : de nouvelles fonctionnalités à venir

Une annonce qui a provoqué quelques plaisanteries sur les réseaux sociaux, tant cette fonction semble indispensable et présente sur la quasi-totalité des services de ce type. De plus, Google est à l’origine une entreprise qui a réussi grâce à son moteur de recherche. Le fait que Stadia ne possède pas encore de barre de recherche est donc un sacré comble. Comme certains utilisateurs l’ont fait remarquer, c’est une fonction qui aurait déjà dû être présente depuis longtemps. Peut être même depuis le premier jour, et non pas 16 mois après le lancement.

lmao the google stadia store didnt have a search bar https://t.co/JlCAGHPgIp — 9 V O L T (@9_volt_) April 28, 2021

Il faut dire que certaines fonctionnalités qui semblent basiques ont été ajoutées plutôt tardivement à Stadia, comme par exemple la compatibilité de la manette avec les appareils Android. Quoi qu’il en soit, cette barre de recherche est un ajout important pour Stadia, ne serait-ce qu’en termes d’expérience utilisateur. Ce changement n’est pas le seul à débarquer très bientôt sur la plateforme. En effet, il sera désormais possible de classer les jeux en plusieurs catégories dans la bibliothèque.

Ces améliorations devraient donc arriver dans la semaine, et seront succédées par d’autres, qui ne sont pas encore datées. Parmi ces dernières, un feed d’activité, qui permettra aux joueurs d’avoir un historique de leurs actions, captures d’écrans et leur progression dans les jeux. Il sera également possible de partager les éléments de ce feed avec les amis. Autre point important évoqué, la possibilité d’accéder à Stadia directement depuis un navigateur internet sur Android.

Google Stadia est enfin disponible sur iPhone et iPad

Source : polygon.com