Google Stadia : La manette va prendre en charge les casques audio USB-C

De nombreuses fonctionnalités promises au lancement de Stadia, il y a presque un an, ne sont pas encore disponibles. Aujourd’hui, le service fait un petit pas en avant en proposant le support de l’USB-C pour l’audio, qui va permettre de profiter des casques utilisant cette connectivité.

La manette de Stadia. Crédits : Google

Il sera donc désormais possible en théorie d’utiliser n’importe quel casque audio supportant l’USB-C avec Stadia. Jusqu’ici, le port USB-C de la manette ne permettait que de recharger la manette ou de la connecter à un appareil tiers pour jouer. Cette fonction vient en plus du port jack déjà présent sur la manette. Une mise à jour a déjà été déployée pour introduire cette fonctionnalité. Certains utilisateurs de Reddit ont confirmé que leur casque ou leurs écouteurs USB-C sont désormais utilisables.

Il y a peu, Google a ajouté la possibilité de jouer à Stadia sur un ordinateur ou un smartphone sans fil. En effet, il n’était pas possible de profiter du service en mode sans fil, à moins d’utiliser un Chromecast Ultra. Une amélioration qui, disons-le, n’était pas du luxe. Aujourd’hui, grâce à l’ajout du support des casques audio en USB-C, une autre étape a été franchie afin de proposer une expérience utilisateur digne des ambitions de Stadia. Cette fonctionnalité a le mérite de différencier la manette de la concurrence.

Google Stadia, des débuts difficiles et une concurrence solide

Les débuts de Google Stadia sont compliqués. Proposant un modèle nouveau et pas encore très bien accepté dans le monde du jeu vidéo, le service de Google peine à convaincre. Les choses risquent de se compliquer encore plus avec l’apparition de nouveaux concurrents directs comme Xcloud, Nvidia GeForce Now, ou plus récemment Amazon Luna. En outre, de nombreuses fonctionnalités promises à l’annonce de Stadia ne sont toujours pas disponibles. Pire, certains consommateurs ayant précommandé en 2019 n’ont toujours pas reçu leur kit de lancement, qui leur a tout de même coûté 129 dollars. Évidemment, la patience des utilisateurs commence à s’estomper. L’ajout du support audio USB-C sera-t-il suffisant pour convaincre les joueurs ? Probablement pas, considérant que cela reste une fonctionnalité mineure. Stadia a encore beaucoup de chemin à parcourir pour se mettre au niveau.

