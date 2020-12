Google travaillerait sur un thème sombre pour son moteur de recherche

Le mode sombre est de plus en plus apprécié par les utilisateurs. En plus d’être moins agressif pour les yeux de l’utilisateur, il permet d’économiser de la batterie sur de nombreux appareils.

Le thème sombre semble être la nouvelle priorité pour Google. En effet, cet été, l’entreprise californienne a activé le thème sombre sur Docs, Sheets et Slides sur Android. Celui-ci permet, d’après différents tests, de considérablement améliorer l’autonomie de votre appareil. D’autres entreprises sont également en train de déployer le thème sombre sur leurs applications. C’est le cas de Facebook, qui a mis longtemps à déployer cette fonctionnalité sur son réseau social.

Google passe au thème sombre, pour certains utilisateurs

Les pages de résultats de recherche de Google sont blanches par défaut, bien qu’elles puissent être modifiées grâce à un large éventail d’extensions de navigateur pour permettre la compatibilité du mode sombre. Cependant, certains utilisateurs ont eu la chance de constater que les résultats de leurs recherches étaient désormais affichés par défaut sur des pages noires.

Seules quelques pages de recherche disposeraient du mode sombre. Le fond blanc est ainsi remplacé par un fond gris foncé, le logo Google apparaît en blanc, le texte en gris clair et les différents sites internet en bleu. Il est également important de noter que Google Chrome ne semble pas être le seul navigateur internet permettant cette fonctionnalité. En effet, d’après les captures d’écran partagées par 9to5Google, certains utilisateurs auraient également accès au thème sombre sur Google Search depuis Firefox.

Google Chrome a récemment été mis à jour vers la version 87, qui semble être une des plus importantes du navigateur internet à ce jour. En plus d’être plus rapide, celle-ci améliore grandement l’autonomie de vos ordinateurs portables.

Pour l’instant, Google ne fait que tester la fonctionnalité. On ne sait pas si Google prévoit d’étendre le test à un plus grand nombre d’utilisateurs, mais il ne serait pas surprenant qu’il y ait un déploiement plus large dans les prochains mois.

