Google : un nouveau dongle Android TV et une télécommande pourraient arriver bientôt

Deux nouveaux appareils de Google ont fait leur apparition dans les dossiers de la FCC, et comme le note 9to5Google, il semble probable qu’ils soient liés au nouveau produit Android TV qui serait en cours de développement depuis un certain temps.

Les deux nouveaux appareils Google sont listés sous les numéros de modèle GZRNL et G9N9N. Selon 9to5Google GZRNL pourrait être « Sabrina« , le dongle Android TV, et G9N9N pourrait être la télécommande qui l’accompagne.

Découvert à l’origine en début d’année, sa sortie a été confirmé par la suite par 9to5Google. Sabrina agirait comme un remplacement de Chromecast, permettant aux utilisateurs d’accéder à une interface Android complète sur leur écran de télévision, qui peut être contrôlée via une télécommande dédiée.

Le dongle serait doté d’une sortie 4K et 60 FPS, des technologies HDR et Dolby Vision et d’un « mode automatique à faible latence » qui pourrait aider à réduire la latence sur Google Stadia, qui ne fonctionne pour l’instant que via Chromecast si on veut jouer sur une télévision.

L’une des deux listes de la FCC fait référence à un « dispositif de diffusion multimédia interactif » avec Wi-Fi et Bluetooth, tandis que l’autre concerne un « dispositif sans fil » équipé du Bluetooth.

Des fuites antérieures ont confirmé que la télécommande sera dotée de la fonction « Voice Match » et d’un bouton programmable. Le dongle Sabrina devrait, lui, être équipé d’un processeur Amlogic S905X2 et de 2 Go de RAM.

Un concurrent direct de Xiaomi et Nvidia

Xiaomi a récemment lancé le Mi TV Stick, qui, branché à une télévision via un port HDMI, permet à celle-ci de profiter d’Android TV. La petite clé ne coûte que 39,99 euros, mais ne permet que de diffuser un flux en 1080p 60fps maximum. Nvidia quant à elle propose une vraie box Android TV, disponible à 159,99 euros.

On peut s’attendre à ce que la solution de Google soit plus chère que celle de Xiaomi grâce à ses caractéristiques haut de gamme, mais beaucoup moins chère que le boîtier de Nvidia. Sa sortie devrait être imminente.

